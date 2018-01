Støre: – Dokumentasjonen underbygger varslernes historie

Innenriks

– Hovedbildet er at dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Søndag kveld meldte Trond Giske at han trekker seg fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet. Mandag var Arbeiderpartiet samlet til ordinært sentralstyremøte.

– Jeg støtter Giskes avgjørelse. Det er en riktig og nødvendig beslutning, sa partileder Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Deretter redegjorde han for saksgangen. 21. desember og 1. januar fikk Giske kommentere varslene om påstått seksuell trakassering, og siden har Arbeiderpartiet samlet inn dokumentasjon.

– Vår holdning var da og nå: Vi tror på varslerne, og på samme måte har vi et ansvar for at den det varsles mot også skal få komme med sin versjon. Hovedbildet er at denne dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sier Støre.

Giske skal kommentere på den nye informasjonen i løpet av uken.

– I går ga Giske sin begrunnelse – jeg har stor forståelse for den belastningen dette er for Trond og hans nærmeste. Jeg har i dag redegjort for hvorfor jeg mener det var nødvendig for Giske å trekke seg, sa Støre.

– Det handler ikke om juss, men om tillit. Det vi nå vet, er tilstrekkelig for å si at han har oppført seg på en måte som ikke er forenlig med våre verdier og vårt regelverk, sa Ap-lederen.

– Trond skal komme tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som er gått tapt, sa Støre.

