Støre avviser Venstre-flørt

Innenriks

Av: Stian Fyen, ANB

– Det ville vært helt utenkelig både da og nå å se for seg et regjeringssamarbeid med Venstre.

Det sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til stor applaus fra salen da han talte på Fellesforbundets tariffkonferanse denne uka.

Gjennom hele valgkampen ble det tolket som at Støre ønsket å samarbeide med sentrum, og holdt døra åpen for å sitte i regjering med Venstre og KrF. I sin egen landsmøtetale sa Støre at alternativet til den sittende regjeringen var et samarbeid mellom Ap og sentrum.

LES OGSÅ: Venstre på vei inn i regjeringen, skriver Arne Strand

Kald skulder til Venstre

Men nå sier altså Støre at det aldri var aktuelt å sitte i regjering med Venstre.

– Etter å ha sittet på Stortinget i fire år har jeg aldri vært et sekund i tvil om at for Arbeiderpartiet å finne sammen med Venstre i for eksempel arbeidslivsspørsmål ikke er aktuelt. Ikke da, og ikke nå, utdyper Støre til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Til VG i sommer var Støre tydelig på at Arbeiderpartiet ikke kunne sitte i regjering med Rødt eller MDG. Men resten av partiene holdt han døra på gløtt for.

– Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sa Støre da.

Utspillet vakte sterke reaksjoner i fagbevegelsen, som mildt sagt ikke er imponerte over Venstres politikk i arbeidslivsspørsmål.

LES OGSÅ: Ap-leder Jonas Gahr åpnet for samarbeid med sentrum for å jage Frp ut av regjeringskontorene

Venstre i regjering

Men i dag er Støre tydelig på at det er helt uaktuelt med et formelt Venstre-samarbeid i regjering så lenge han er partileder.

– Mitt budskap da valgkampen tok til var å si at hvis flertallet for de fire Nydalen-partiene ryker, er Arbeiderpartiet opptatt av å snakke med de partiene som ville bytte regjeringen ut. Det var Senterpartiet og SV, og en åpning for at KrF kom til å tenke nytt. Men Venstre sa jo inntil i sommer at de ønsket å bytte ut Frp og Høyre. I valgkampen snudde de, og sa de kunne leve med Frp og Høyre, og er nå på vei inn i regjering, sier Støre i dag.