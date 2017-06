Stenger pengekrana for Frp

Innenriks

Fremskrittspartiet (Frp) har så langt i år mottatt bare 225.000 kroner fra private givere. Det bekymrer ikke partiets generalsekretær Fredrik Färber.

– Vi har ikke dårlig råd. Vi har fått veldig mye gode bidrag i 2016. Det gjør at vi i 2017 har et valgkampbudsjett på 19 millioner kroner. Får vi inn litt flere bidrag nå, kan vi tangere rekorden fra 2009-valget, sier han.

Alle bidrag til partiene over 10.000 kroner skal rapporteres inn. I valgkampen i 2013 mottok Frp i underkant av 3,5 millioner kroner i slike bidrag fra private givere. Kun ett av stortingspartiene har fått mindre penger enn Frp. Det er Kristelig Folkeparti, som foreløpig står oppført med 11.560 kroner.

Selv om Frp ligger mer enn tre millioner kroner på etterskudd sammenlignet med forrige stortingsvalg, stiller de med større valgkampkasse.

– Størstedelen av valgkampbudsjettet vårt kommer fra offentlig partistøtte og lignende. Det er penger vi setter av underveis for å spare opp til valgkampen, sier Färber.

På nettsiden partifinansiering.no blir listen over valgkampbidrag gjort tilgjengelig fortløpende. Partiene har inntil fire uker på seg å rapportere inn bidrag, men Färber bekrefter at beløpet partiet har fått fortsatt er 225.000 kroner.

Tause givere

Det største enkeltbidraget i 2013 fikk Frp fra finanskjendis Christen Sveaas. Investoren bidro med hele 1,5 millioner kroner til valgkampkassen. Dagsavisen har kontaktet Sveaas for høre om han vil følge opp sitt millionbidrag i 2017, men Sveaas ønsker ikke å kommentere dette.

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica er en annen stor giver som ikke har bidratt i år.

– For ordens skyld kan vi meddele at vi i 2017 ikke vil gi partibidrag, opplyser Sidsel E. Rydland på vegne av Stein Erik Hagen og Canica.

Fra Frps generalsekretær får Dagsavisen bekreftet at Canica likevel ga partiet støtte i 2016. Penger mottatt før 1. januar blir ikke offentliggjort på partifinansiering.no.

– Vi har vært glad når folk har gitt oss penger i 2016. Det gjør at vi kan planlegge bedre, allerede fra årsskiftet, sier Färber.

Lei av kritikken

Nettopp belastningen over å havne på oversikten over bidragsytere, har vært avgjørende for at Sigurd Steen Aase fra Haugesund ikke lenger vil gi valgkampstøtte. Ved forrige stortingsvalg bidro gründeren og entreprenøren med betydelige beløp til både Høyre og Fremskrittspartiet. De 400.000 kronene Frp mottok fra Aase i 2013 må partiet se langt etter i årets valgkamp.

– Nei, vi kommer ikke til å bidra i år. Vi ønsker ikke å bli utsatt for kritikk. Kritikken om «Høyres rike onkler» har virket på oss, sier Aase.

Han mener den offentlige debatten om pengesterke personers bidrag til de borgerlige partiene kan ha skremt flere fra å gi penger til valgkampen.

– Vi ønsket å utligne misforholdet som oppstår ved at LO gir mye til venstresida. Vi hadde et demokratisk ønske om å balansere det. Vi er ikke komfortable med å få kritikk for at vi i en demokratisk ånd vil utligne valgkampbudsjettene.

Aase ønsker seg tilbake til den tida da arbeidsgiverorganisasjonen NHO i likhet med LO ga valgkampbidrag.

– NHO burde ta tak i dette. Det er et demokratisk problem at den ene siden har mye mer penger å bruke i valgkampen.

Färber i Frp tror ikke at folk er skremt fra å gi penger.

– Det har ikke kommet oss for øre. Vår opplevelse er at de som gir bidrag til Frp gjør det av glede.

Store bidrag i Ap og Høyre

Dagsavisen har tidligere skrevet om at fagbevegelsen i år gitt rekordmye penger til Arbeiderpartiets valgkamp. Fra i overkant av 12 millioner i 2013, har Ap allerede fått lovnader fra LO-forbund om over 18 millioner kroner til høstens valgkamp.

Også flere av Høyres støttespillere har åpnet lommeboka. På partifinansiering.no har Høyres hovedorganisasjon rapportert inn om lag 4,5 millioner kroner. Også Høyre skal ha mottatt støtte fra Stein Erik Hagens Canica i 2016, som ikke er oppgitt på nettsiden.

