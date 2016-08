Stempler barna i blått og rosa

Innenriks

På Steindal skole i Trondheim deles SFO-barna inn i aktivitetsgrupper etter kjønn. I høstens program er det planlagt neglespa og armbåndsperling for «4 Girls only», mens guttene – som går under navnet «Gutteklubben», skal se «guttefilm» og ha rebusløp.

– Tilhører 1950-tallet

Praksisen har skapt storm i sosiale medier etter at en mor tirsdag kveld sendte en klage til skolen og delte skolens opplegg viralt. Mange mener dette er gammeldags, kjønnsdiskriminerende, og bygger opp under gamle kjønnsstereotypier.

– Jeg tror ikke dette isolert sett har så mye å si for barnas videre utvikling, men det er likevel et tankekors at en utdanningsinstitusjon bevisst bidrar til å innskrenke repertoaret av aktiviteter barna kan velge mellom, kun basert på anatomisk kjønn, sier Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo.

Hun vet ikke hvor vanlige slike ordninger er, men omtrent en gang i året blir hun ringt av journalister om lignende saker.

– Her er det vel noen på SFO som ikke har tenkt seg så godt om og laget aktiviteter på bakgrunn av en idé om gutter liker det ene og jenter det andre. De forsterker en stereotypi, og fratar samtidig noen barn muligheten til å gjøre det de har lyst til, sier Nielsen.

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG), Gunn Iren Müller, er også imot kjønnsdelte aktiviteter.

– Vi synes det er ugreit å sette unger i bås og fortelle jenter at det er feil å drive «gutte-aktiviteter» og vice versa. Dette var noe man holdt på med på 1950-tallet. Barna bør få velge aktivitetene de liker, sier hun.

– Ikke rystet

Et raskt søk på nett viser at det har vært en rekke tilsvarende saker rundt om i landet de siste årene, og at inndeling av barn i gutte- og jentegrupper kan være langt vanligere enn man kanskje skulle tro.

Også kommentarene på nett kan tyde på at mange foreldre har lignende erfaringer til det som skjer i Trondheim.

Professor og barnepsykolog Willy-Tore Mørch mener likevel bildet bør nyanseres:

– Jeg blir ikke akkurat rystet over at en SFO har delt ungene i gutte- og jentegrupper halvannen time i uka. Og jeg synes ikke man skal være hysterisk på det å skille gutter og jenter innimellom, sier Mørch, og legger til:

– I en del sammenhenger kan det være naturlige grunner til å gjøre nettopp det.

Samtidig mener han det virker ekskluderende at en gruppe gis navn som «Gutteklubben» og «Girls only».

– Med dette sier man jo indirekte at det motsatte kjønn ikke er velkommen, sier Mørch.

– Barna bør få velge

Han synes det ville vært en stor fordel om barna ble delt inn etter aktivitet og ikke kjønn.

– Hvis barna hadde fått velge fritt ville det nok fortsatt vært en stor overvekt av gutter eller jenter i mange av aktivitetsgruppene, men det hadde oppstått naturlig og ikke fordi det var initiert av voksne, framholder Mørch.

Han mener det er viktig at de daglige aktivitetene i barnas hverdag er felleaktiviteter uavhengig av kjønn.

– Det er et mål å forhindre at man ender opp i kjønnsstereotypier. Det er viktig at gutter og jenter kjenner hverandre på alle mulige måter, fastslår Willy-Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø.

– Men hvorfor skal ikke barna få ha gutte- og jentefellesskap slik vi voksne har?

– Rent psykologisk trenger ikke små barn et kjønnsdelt fellesskap, tvert imot, sier barnepsykologen.

– Barna ønsker det

Rektor ved Steindal skole i Trondheim, Kristin By Vollset forsvarer langt på vei skolens praksis:

– Vi har ikke tenkt på at dette er kjønnsdeling. Tilbudet på 3. og 4. trinn har vært utrolig populært og har tatt utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov.

– Jentene har ønsket litt roligere aktiviteter, men guttene har hatt andre interesser, sier Vollset til Dagsavisen.

– Vil dere slutte med dagens praksis etter alle reaksjonene?

– Det viktigste er at den nå skal diskuteres i de rette fora. Så får vi se hva konklusjonen blir etter det, sier rektor Kristin By Vollset på Steindal skole, som har 350 elever og 190 barn på SFO.