Statsrådskabalen ennå ikke lagt

Innenriks

Fordelingen av statsråder og mulige endringer i departementene har ennå ikke blitt løftet høyt i regjeringsforhandlingene på Jeløya. Men praten går.

– Jeg forstår godt at det er mange som er nysgjerrige, som ønsker seg en statusrapport og som lurer litt på om de har jobb om 14 dager, sa statsminister Erna Solberg med et smil da hun talte til Høyres felleskonferanse på Sundvollen søndag.

Om innholdet i regjeringsforhandlingene som tirsdag går inn i sin andre uke, ville hun si svært lite.

– Jeg opplever at vi har gode og fortrolige samtaler. Det betyr blant annet at vi ikke lekker til pressen, sa Høyre-lederen.

Statsrådskabalen

Etter det NTB blir fortalt skal forhandlingene fremdeles kretse rundt de politiske sakene. Spørsmål om hvor mange statsråder Venstre kan vente seg, hvilke departementer som er aktuelle og om det blir endringer i departementsstrukturen skal ennå ikke være inngående drøftet.

Statsministeren vil ikke kommentere NTBs opplysninger, men gjentar at det kan bli aktuelt å utvide regjeringen med flere statsråder.

– Det kan jo være. Jeg er veldig åpen for hvordan departementsstrukturen skal se ut. Men det må jo være fornuftige systemer og jobber som folk skal ha i en regjering, sier hun.

Minst tre til Venstre

Ved inngangen til regjeringsforhandlingene var forventningen i Venstre at partiet kan få minst tre statsråder. Blant de fremste kandidatene er partileder Trine Skei Grande, som trekkes fram som en mulig ny kunnskapsminister.

I så fall må Torbjørn Røe Isaksen tre ut av regjeringen eller tildeles nye oppgaver.

– For egen del tror jeg at jeg også vil være i stand til å gjøre andre jobber i regjeringen enn den jeg gjør i dag, sier Røe Isaksen til NTB.

Han forteller at statsrådene i samtaler med statsministeren har gitt uttrykk for hvilke andre saksfelter de i en gitt situasjon kunne tenke seg å jobbe med. På spørsmål om han mentalt er innstilt på nye oppgaver, svarer han som følger:

– Jeg tror alle føler at vi er i en limbosituasjon nå. Men jeg er trygg på at Høyres forhandlere uttrykker at kunnskapsfeltet er et helt sentralt politikkområde for oss.

God stemning

Kilder i de tre partiene beskriver framdriften i forhandlingene på Jeløya som overraskende god. Men Solberg selv er ordknapp.

– Vi snakker fortsatt sammen. Det er god stemning og konstruktive samtaler, men som alltid: Ingenting er klart før alt er klart, sa hun i talen til partifellene søndag.

– I en forhandling som dette er det den totale balansen som er viktig. Alle tre partiene må føle at de får mer igjen ved å sitte i en regjering enn å være på utsiden, utdyper hun overfor NTB.

Tidsplanen holder

Fremdeles er det spørsmål om innvandringspolitikk og klimapolitikk, ikke minst når det gjelder grønne avgifter og oljeindustriens rammebetingelser, som volder størst besvær.

Men med mindre noe uforutsett skulle skje, ser tidsplanen ut til å holde med brukbar margin, etter det NTB forstår. Det innebærer i så fall at forhandlingene vil gå inn i sluttfasen i løpet av en ukes tid. Og fremdeles antydes det som en realistisk mulighet at den nye regjeringen vil tre fram på Slottsplassen etter statsråd fredag 19. januar.

(NTB)