Starbucks vil ansette 10.000 flyktninger etter Trump-forbud

Starbucks' toppsjef, Howard Schultz, la mandag ut en uttalelse på kaffekjedens hjemmesider hvor han retter krass kritikk mot Donald Trumps innreiseforbud for personer fra sju muslimske land.

– Jeg skriver til dere i dag med dyp bekymring, et tungt hjerte og et resolutt løfte, står det i uttalelsen.

I protest mot innreiseforbudet, vil Starbucks ansette 10.000 flyktninger over en femårsperiode i alle land der kaffekjeden har etablert seg, melder Schultz.

– Jeg vil benytte anledningen til å kunngjøre at vi tar grep for å styrke tilliten vi har til våre partnere rundt i verden og for å forsikre dere at vi verken vil forholde oss passive eller stå stille mens usikkerheten rundt den nye administrasjonens handlinger vokser for hver dag som går, skriver Schultz.

Starbucks vil i første omgang fokusere på USA og flyktninger som tidligere har jobbet som tolker for det amerikanske militæret, opplyser Schultz. Han understreker at kaffekjeden har en lang tradisjon for å ansette unge mennesker på jakt etter nye muligheter og et bedre liv rundt i verden.

– Vi lever i en enestående tid hvor vi er vitne til at det settes spørsmålstegn ved landets samvittighet og løftet om den amerikanske drømmen, skriver Schultz.