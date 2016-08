Splid om Lofoten

Innenriks

STAVANGER (Dagsavisen): Det mener flere Ap-topper. Blant dem Oslo Aps Andreas Halse.

– Lofoten og Vesterålen er den nye selvmordsparagrafen. Det er like sannsynlig at en ny regjering begynner å bore der, som at vi melder oss inn i EU eller ut av NATO, sier Halse til Dagsavisen, og peker på at det både er uforenlig med norske klimamål, og umuliggjør Aps regjeringsprosjekt for 2017.

Både Venstre, KrF, SV og MDG er imot å konsekvensutrede de sårbare områdene.

– Slik den politiske situasjonen er nå, mener jeg vi må videreføre den nasjonale politikken som ligger der i dag for å kunne samarbeide med SV og KrF etter valget, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø.

AUF-leder Mani Hussaini tror han kan få med seg moderpartiet på å droppe dagens formulering i partiprogrammet på landsmøtet neste år.

– Stort mindretall

– Vi står overfor et veivalg, og jeg har veldig god tro på at vi kommer til å få partiet med oss, og legge denne saken død en gang for alle, sier Hussaini.

Dagsavisen har snakket med 13 av 19 fylkesledere i Ap. Kun to kan vise til et nyere vedtak om at fylkeslaget ønsker å konsekvensutrede området. Det ene vedtaket var også knapt, kan fylkeslederen i Hordaland Ap fortelle.

– Vi har et stort mindretall som er imot, sier fylkesleder Hans-Erik Ringkjøb.

Skeptiske

De fleste andre fylkeslagene Dagsavisen har snakket med har ikke bestemt seg i spørsmålet. Men mange er skeptiske til å starte oljeaktivitet i området. Også Rogaland Ap er lunkne.

– Nå som man åpner opp for mer oljeleting i Barentshavet mener jeg Lofoten og Vesterålen er mindre aktuelt, sier fylkesleder Arne-Christian Moen.

– Slutt å plage miljøpartiene

Ap må ha ryggrad nok til å komme ut av skapet, og ta et klart standpunkt om Norges viktigste naturvernsak, mener MDG.

– Hvis Arbeidepartiet har ambisjoner om å markere seg som et tydeligere miljøparti enn Høyre, så er dette en opplagt sak å begynne med, sier talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, til Dagsavisen.

Han mener Ap må legge LoVeSe-saken død.

– De må slutte å bruke denne saken til å plage miljøpartiene, som bruke alt sitt handlingsrom til å forsvare dette området, sier Hansson.

Han mener Ap og Høyre bruker LoVeSe-saken som en lynavleder for å hindre en større diskusjon om norsk oljevirksomhet.

