Asyl- og innvandringspolitikk, klimapolitikk og pengebruk blir vurdert å være de hardeste nøttene når forhandlingene starter på Jeløya i Moss tirsdag formiddag.

Grande har brukt juleferien til å gruble over hvordan motpolene Venstre og Fremskrittspartiet kan finne kompromisser som likevel ikke er mer utvannet enn at både hun og Frp-leder Siv Jensen kan selge det inn som seire til sine respektive partier.

Klar melding

Venstre-toppene har merket seg Frp-nestleder Per Sandbergs intervju med Adresseavisen lille nyttårsaften der han uttalte at begge de to partiene har gevinster å hente på at det kan bli mindre krangel i det offentlige rom dersom Venstre går inn i regjering.

Signalet fra Sandberg tolkes mer positivt enn Jensens melding i et NTB-intervju i romjula om at Venstre kan glemme en mer liberal asylpolitikk.

– Man må ikke være et øyeblikk i tvil om at Frp kommer til å være opptatt av sine gjennomslag i dette. Uten det blir det heller ingen enighet, lød beskjeden fra Jensen.

Klarte det da

I Venstres leir trøster man seg enn så lenge med at det tross alt ble oppnådd enighet om asyl- og innvandringsområdet da samarbeidsavtalen ble til i Nydalen for fire år siden.

– Vi klarte å bli enige da. Og i budsjettforhandlingene i høst fikk vi justert opp antall kvoteflyktninger med 1.000, minner Grande om.

– Vi har sagt at overskriften på våre krav er «rausere, grønnere og mer sosialliberal». Det gjelder på alle områder og for hele regjeringens arbeid, understreker hun overfor NTB.

Tøff start

Jensen gir følgende løypemelding kvelden før forhandlingsstart:

– Det blir en tøff start på det nye året. Det er spenninger mellom oss når det gjelder synet på innvandring, integrering og deler av det grønne skiftet, sa Frp-lederen til Dagsrevyen.

Grande retter på sin side en advarende pekefinger mot Frp:

– Jeg håper at Fremskrittspartiet ikke kjører seg selv opp i et hjørne der de kommer med så mange ultimatumer at vi ikke klarer å finne løsninger. Det bekymrer meg. Frp risikerer å gjøre forhandlingene vanskeligere enn de trenger å være, sa hun til NTB på tampen av fjoråret.

Ingen pause

Regjeringsforhandlingene på Jeløya starter med en pressebrifing – men deretter er det usikkert hvor mye substans som vil tilflyte offentligheten før det hele enten ender med en ny samarbeidsavtale eller en utvidelse fra blåblå til blågrønn regjering.

NTB får opplyst at partilederne og deres nestledere tar sikte på å bruke også den første helgen til forhandlinger. Det er antydet at fredag 19. januar kan være dagen da eventuelle nye Venstre-statsråder presenteres.

Selv ikke under statsminister Erna Solbergs reise til USA for å møte president Donald Trump 10. januar og Frp-leder Siv Jensens deltakelse i SSB-høringen på Stortinget samme dag er det planlagt noe opphold i Jeløya-forhandlingene. Nestlederne antas å ha mer enn nok å jobbe med mens partilederne er opptatt på annet hold.

