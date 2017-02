Søreide åpner døra på gløtt for nye krigsdekorasjoner

Innenriks

Av Jens Marius Sæther/NTB

Historikerprosjektet som i fem år har vurdert om personer eller grupper har blitt forbigått i tildelingen av krigsmedaljer, lette etter skjulte krigshelter, men har skapt storm med sin konklusjon om at det ikke bør tildeles flere medaljer.

Regjeringen har stilt seg bak vurderingene om at man ut fra rettferdighets- og dokumentasjonshensyn ikke skal tildele nye medaljer.

– Vi ønsker å sette sluttstrek for den viktige dokumentasjonen dette prosjektet har fått fram. Men skulle det gjennom ny forskning komme fram dokumentasjon som endrer på dette bildet, skal ikke døra være lukket for at det kan tildeles dekorasjoner, sier Søreide til NTB.

Boikottet boklansering

Forsvarsministeren kom med uttalelsen etter at boka «Norske krigsdekorasjoner» ble lansert på Universitetet i Tromsø i dag. Bokprosjektet, som er et resultat av Forsvarsdepartementets krigsdekorasjonsprosjekt, er omstridt. Søreide gikk selv ut og oppfordret folket til å nominere kandidater mens prosjektet pågikk. For noen uker siden kom konklusjonen fra departementet: Det skulle ikke deles ut flere krigsmedaljer. Flere historikere valgte å boikotte arrangementet i Tromsø.

– Såret vil aldri gro

Historiker Lars Borgersrud satt i en referansegruppe tilknyttet prosjektet og skulle komme med innspill underveis. Han og de andre historikerne som satt i gruppa, mener de ikke ble hørt og er dypt uenige i konklusjonen.

Saken har skapt et stort og følelsesladet engasjement i hele landet.

– Såret vil aldri gro hvis ikke uretten rettes opp, uttalte Borgersrud til Dagsavisen da konklusjonen var klar. Saken har skapt et stort og følelsesladet engasjement i hele landet. Borgersrud har vært spesielt opptatt av at Osvald-gruppa og partisanene i Finnmark må få en oppreisning. Ingen fra Osvald-gruppa fikk dekorasjoner etter krigen.

– Dypest sett handler dekorasjonsdebatten om hva som skal være framtidens oppfatning av hva som skjedde under krigen, uttalte Borgersrud i et portrettintervju med Dagsavisen.

Osvald-gruppa

Harry Sønsterød, som var del av Osvald-gruppa, var svært skuffet da regjeringen konkluderte med at det ikke skulle deles ut flere dekorasjoner.

– Disse karene var villige til å ofre livet for landet, og så jobber motkrefter for at de ikke skal få anerkjennelse. Hvilken ære har de som går inn for å minimere innsatsen deres? Jeg vil kalle det vanære.