– Solberg har valgt bort sentrum

Når Arbeiderpartiets leder går inn valgkampåret 2017 møter han et nyjustert mannskap fra regjeringen, med omdiskuterte statsråder som Frps Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes, som sjokkerte mange. Det forstår ikke Støre.

– Det overrasker meg at folk er overrasket. Dette er Fremskrittspartiet i regjering. De to politikerne er blant deres mest erfarne og kompetente til å sitte i regjering. De har standpunkter og meninger som er langt fra mine. Jeg advarte mot dem i 2013, og jeg advarer mot det i 2017. Dét dette forteller noe om er at Høyre er med på en ferd som flytter tyngdepunktet ytterligere i retning høyre, sier Ap-lederen.

– Må ta seg en pust

Både Venstre og KrF arrangerte pressekonferanse etter utnevnelsen der de proklamerte at dette ikke var noen samarbeidsinvitasjon fra regjeringen. For Støre har det hele tida vært åpenbart at Høyre har valgt seg sin samarbeidspartner: Frp.

– Det har Erna vært tydelig på. Det skal hun ha. Hun har valgt Frp, og valgte sentrum bort. Når Frp drar av gårde med sine uttalelser, så sier hun at hun ville uttalt seg på en annen måte, som etter min mening er en veldig mild reaksjon. Når Frp utvikler to bein i politikken, ett fra Stortinget og ett fra regjering, så sier Solberg: Vel, vel. Det må vi leve med. Det er et uttrykk for at Frp i denne regjeringen har fått ta seg til rette og rendyrke sin profil. Jeg beklager det og tror Venstre og KrFs velgere og ledere må ta seg et godt magadrag når de ser seg selv i speilet. Det er de som har åpnet for det, sier Støre.

Ingen nye flyktninginitiativ

Rett over nyttår trer også nye asylinnstramminger i kraft. Samtidig ser vi rekordlave asylankomster til Norge, og en helt uholdbar humanitær situasjon for millioner av mennesker i Syria.

– Er det nå Norge burde tatt imot de 10.000 kvoteflyktningene, som du tok til orde for i 2015?

– Nei, svarer Støre, og viser til Syria-forliket der alle partier foruten om Frp og SV ble enige om å ta imot totalt 8.000 syriske kvoteflyktninger fra 2015–2017.

– Syria-forliket var en ekstraordinær innsats i en ekstraordinær situasjon. Det var helt riktig. Hadde flere land gjort som Norge, kunne presset blitt mindre. Nå skal vi gjennomføre det vi har forpliktet oss til. Det er det vi konsentrerer oss om, ikke nye initiativ, sier han.

– Lar det skje

Frps innvandringsminister Sylvi Listhaug har argumentert for at det er en direkte årsakssammenheng mellom den landsmøtetalen om 10.000 kvoteflyktninger og de rekordhøye asylankomsten som var høsten 2015. Har det bidratt til at Ap har blitt skremt bort fra egne standpunkter?

– Nei, jeg blir ikke skremt av det. Det er gjenkjennelig fra Fremskrittspartiet. Det jeg reagerer på er at Erna Solberg lar det skje. Det er der ansvaret må settes. Hun lar en statsråd presentere alvorlige usannheter, og nå er jeg forsiktig i måten jeg ordlegger meg på. Det er alvorlig fordi de uttalelsene er ment for å skape motsetninger og mistenksomhet. Hun spiller på strenger politikere skal være forsiktige med. Det handler om å skape skyldforhold som skaper mistenksomhet, som vi ikke trenger mer av. Vi trenger mer nøkternhet og klarsynthet.

Ingen dans med Listhaug

Han vil ikke gå inn på hvilke uttalelser fra statsråden han mener er mest farlige.

– Jeg har ikke tenkt å by henne opp til dans på det. Er det noe hun vil, så er det å gjenta de uttalelsene. Jeg har derfor ikke tenkt å rangere dem. Folk lar dette etter hvert passere. Men det er et uttrykk for en trist utvikling. Dette er en regjering som hadde et bredt forlik i Stortinget. Det kunne regjeringen brukt på en samlende og inkluderende måte. Men det har ikke vært deres metode og det skaper et dårligere politisk klima om disse krevende spørsmålene, dessverre.

– Du sier du ikke vil by opp til dans. Er det derfor vi ser Joner og ikke Jonas gå hardt ut mot Listhaug?

– Jeg synes det er fint at Kristoffer Joner og andre engasjerer seg i debatten, men vi argumenterer på sak framfor person.

– Må se seg selv i speilet

Om Høyresiden velger å ta person framfor sak, kan Støre bli et lett bytte for elitestempelet, som nå trykkes på enhver meningsmotstander. Selv er han oppvokst på Oslos vestkant og har en velstående bakgrunn. Men en slik taktikk bekymrer ikke Støre.

– Nei. Når folk som kjører i svarte regjeringsbiler og sitter i landets viktigste posisjoner kaller andre elite, så må de se seg selv i speilet.

Støre sier han vil drive mindre med det «politiske spillet det er å kalle hverandre navn», og går inn i 2017 med et klart valgkampbudskap:

* Arbeid

* Skole

* Helse

* Klima

Det er hovedsakene.

– Det er saker vi mener er de viktigste i menneskers liv og som henger sammen. Hvis vi ikke lykkes med at folk jobber, så har vi heller ikke det vi trenger til det spleiselaget som skal sørge for en bedre skole og et godt helsetilbud. Og for å gi et godt helsetilbud og en god eldreomsorg, kan ikke en nyutdannet helsearbeider kun få en 20 prosent stilling. Klima handler også om å jobbe på nye måter for å få ned utslippene.

– Signaler har stor betydning

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) står ved at hun forklarte flyktning­strømmen med Jonas Gahr Støres landsmøtetale.

– Signaler har stor betydning for hvor attraktivt Norge fremstår som asylland. Jeg konstaterer at asylsøkere som kom over Storskog henviste til at Norge skulle ta imot 8.000, og her var de. Det var Jonas Gahr Støre som tok initiativ til å ta imot flere flyktninger. Han ville riktignok ta flere på kortere tid enn det som ble vedtatt. Ser vi på landene som sendte ut liberale signaler, så har de til felles at de fikk mange asylsøkere i fjor, mens eksempelvis Danmark fikk færre enn både Norge, Finland og ikke minst Sverige. Jeg konstaterer at Norge i år har fått svært få asylsøkere også sammenlignet med andre land og at også andre enn jeg påpeker at hvordan jeg kommuniserer har en betydning for hvor attraktivt Norge fremstår. Dette er et internasjonalt marked styrt av kyniske menneskesmuglere og hvordan vi prater har en betydning, sier Listhaug.