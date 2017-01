Slipper gebyr

Innenriks

Det bekrefter blant annet klimasjef Eva Britt Isager i Bergen kommune overfor Dagsavisen.

– Eventuell innføring av lavutslippssone i Bergen vil tidligst kunne vurderes fra vinteren 2017-2018, uttaler hun.

Heller ikke Statens vegvesen tror på lavutslippssoner i løpet av de nærmeste månedene.

– Vi har ikke registrert noen søknader om å få opprette permanente lavutslippssoner. Det blir nok ikke slike soner i 2017 slik det ligger an nå, sier Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen region midt, som omfatter blant annet Trondheim.

Heller ikke de andre regionene i Statens vegvesen har så langt registrert noen kommunale søknader om opprettelse av lavutslippssoner, får Dagsavisen opplyst.

Mye må på plass

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), uttalte til Dagsavisen 1. desember at «vi vil gjøre alt vi kan for å få innført en lavutslippssone denne vinteren», men allerede da lå det i kortene at det kunne bli vanskelig å få til. Det som siden har skjedd, har ikke akkurat gjort det enklere å handle raskt.

Først 20. desember kom det beskjed fra regjeringen om at kommunene ville få tillatelse til å opprette permanente lavutslippssoner fra nyttår. I slike soner vil kommunene kunne kreve at eierne av ulike typer forurensende biler må betale gebyr, men mye må gjøres før så kan skje, påpeker regjeringen.

Kommunene må først blant annet dokumentere at luften vil bli bedre med en lavutslippssone.

Kommunene må også utarbeide en lokal forskrift som omfatter mellom annet hvor høye gebyrene skal være og hvilke biler som skal betale gebyr.

Denne forskriften må sendes på høring for å få innspill om hvordan lavutslippssonen skal være, før den kan tre i kraft.

Kommunene må også få godkjennelse fra Statens vegvesen i den aktuelle regionen, før lavutslippssonen blir en realitet.

Hvordan Vegvesenet skal forholde seg til slike søknader, vil gå fram av en veileder som ennå ikke finnes. Den skal ifølge Vegdirektoratet bli ferdig i løpet av inneværende måned.

Livsfarlige forsinkelser

Bare i Oslo dør årlig 185 personer for tidlig av luftforurensning, ifølge Folkehelseinstituttet. Likevel brukte regjeringen om lag 20 måneder på å effektuere stortingsvedtaket som er bakgrunnen for at det etter hvert kan bli permanente lavutslippssoner.

– Regjeringen har prioritert privatbilen foran folks helse, sier Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV.

– De har somla lenge med å gi kommunene mulighet til å sperre av visse deler av byene for de mest forurensende bilene. Nå vil det ta både vinter og vår før lavutslippssonene er på plass. Det bekymrer meg at folk nå må puste inn forurensa luft enda en vinter. Jeg forventer at regjeringen legger på bordet andre tiltak som reduserer forurensingen denne vinteren, tilføyer hun.