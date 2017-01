Slik svikter de barna – igjen

Innenriks

Det er etter alt å dømme utfallet når norsk tilslutning til FNs klageordning for barn i dag behandles i Stortinget.

Både Høyre og Frp har snudd siden de var i opposisjon.

Med unntak av SV og Venstre har samtlige partier i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget allerede sagt nei til å gi barn en klagemulighet utenfor Norge ved brudd på norsk lov eller barnekonvensjonen.

– Dette er uforståelig og svært skuffende. At man ikke gir barn klageadgang på linje med det voksne har i andre saker, står i skarp kontrast til bildet vi ønsker å gi av Norge som et foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Dette gjør oss tvert imot til sinker, sier barneombud Anne Lindboe til Dagsavisen.

Står svakt

Selv om barnekonvensjonen, som er innlemmet i norsk lov, allerede gir barn viktige rettigheter sammen med øvrig lovgivning, er dette ikke nok til å ivareta barnas rettssikkerhet ifølge barneombudet:

– Hvis rettighetene dine skal oppfylles er det en forutsetning at du har mulighet til å klage. Uten et velfungerende klagesystem er rettighetene lite verdt. Det får ingen konsekvens når de brytes, sier Anne Lindboe.

Hun peker på at barn ikke har selvstendige partsrettigheter i norsk rett. Domstolene er lite tilgjengelig og ikke tilrettelagt for barn.

– Det samme gjelder klager til fylkesmannen i mobbesaker. Ordningen er lite kjent, tungrodd og lite barnesensitiv. Det tar lang tid å få avklart sakene og barna kommer sjelden til orde. Fylkesmannen mangler også myndighet til å drive et vedtak igjennom, påpeker Lindboe.

Det mente også regjeringspartiene Høyre og Frp før de satt i regjering.

«Sammen for barns rettigheter. Vi krever at regjeringen underskriver og ratifiserer tillegget om FNs klageordning for barns rettigheter snarest.»

Det var det krystallklare budskapet fra daværende leder av Stortingets utenrikskomité, Ine Eriksen Søreide, på Høyres egen hjemmeside da partiet var i opposisjon i 2012.

Som en av innlederne under en markering i regi av UNICEF, Redd Barna og Plan, gikk hun i bresjen for endring i norsk praksis: «Dette er svært uheldig» sa Eriksen Søreide, med henvisning til at barn i Norge ikke kunne klage når staten bryter rettighetene deres.

I dag har pipa fått en annen lyd.

Vil ha handlefrihet på asyl

– Vi mener det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser klageretten kan få for norske myndigheters handlingsrom hvis vi undertegner tilleggsprotokollen. Dette kan for eksempel gjelde asylsaker der regjeringen ikke ønsker å innskrenke norsk handlingsrom, sier Høyres Elin Agdestein i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– I tillegg mener vi klageretten i FN er lite utprøvd, sier Agdestein, som mener Norge allerede ivaretar sine menneskerettighetsforpliktelser.

Det er en forklaring seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak, ikke kjøper:

– For det første; hvordan kan brudd på barns rettigheter ha noe å gjøre med behovet for nasjonalt handlingsrom? Vi har allerede forpliktet oss ved å undertegne barnekonvensjonen og innlemme den i norsk lov.

– Dernest reagerer vi kraftig på at det stilles spørsmål ved FNs kompetanse i klagebehandling. Komiteen består av høyst kompetente fageksperter, med blant andre jussprofessor Kirsten Sandberg fra Norge, sier Skybak, som er usikker på om politikerne har forstått alvoret i saken:

– Det ser fint ut på papiret og i lovteksten, men i praksis ser vi at barns rettigheter blir brutt, sier Skybak, som mener saken er eksempel på norsk unnfallenhet.

– Det er feigt ikke å stå løpet helt ut for barns rettigheter. Når vi ikke går «all in» er vi ikke lenger et foregangsland for barns rettigheter, sier Thale Skybak.

De aller svakeste

Venstre-leder Trine Skei Grande kommenterer dagens stortingsbehandling slik:

– I denne saken har alle partier snudd, bortsett fra oss og Arbeiderpartiet. Vi har hele tida vært for, Ap har hele tida vært imot denne styrkingen av barnas menneskerettigheter. Faktum er at et skremmende stort flertall ønsker et nasjonalt handlingsrom med frihet til å begå brudd på barnekonvensjonen. Man kritiserer at menneskerettighetene svekkes over hele verden, for eksempel i muslimske land. Her ser vi at de svekkes i stortingssalen med flertallets velsignelse. Dette er de aller svakeste - de som ikke fullt ut kan ivareta sine egne rettigheter, sier Trine Skei Grande.