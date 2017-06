Slik blir sankthansværet

Innenriks

Nord-Norge og Østlandet får det beste været på sankthansaften, ifølge værmeldingsportalen yr.no.

– Det ligg an til at Nord-Noreg får det tørraste vêret sankthans, medan det på Vestlandet er størst fare for regn, seier statsmeteorolog Mariann Foss.

Men veldig varmt blir det ikke noen steder: Temperaturen er ikke ventet å bikke 20 grader noen steder i landet. Varmest ser det ut til å bli langs kysten ved Hvaler, i Kristiansand og i Skien, der det er spådd 19 grader.

På Østlandet er det foreløpig 50-70 prosent sjanse for at det blir en våt kveld sankthansaften. Her er det meldt rundt 16-17 grader.