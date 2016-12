– Skulle fått den før

Innenriks

Dagsavisen har de siste dagene brakt flere saker om nordmenn som kjempet mot de tyske okkupantene, men som på grunn av sin kommunistiske overbevisning ikke ble levnet noen del av æren for krigens utfall. Sist onsdag før ble motstandsmannen Erling Skjold (93) fra Solbergelva utenfor Drammen hedret med deltakermedaljen fra 2. verdenskrig – 71 år etter at han slapp ut av dødscellen på Grini, der han hadde sittet i flere måneder med én dyster utsikt: å skulle skytes. Overgivelsen 8. mai reddet livet hans.

– Deltakermedaljen burde han fått for mange år siden, men at han ikke har det er det nok flere årsaker til. Erling har aldri sagt noe særlig om sin innsats til noen. Likevel burde jo hans historie vært fanget opp i Forsvarets arkiver, for eksempel fra Grini, sier Ronny Steen, styremedlem i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Eiker. Foreningen sto for forslaget om å gi ham medaljen som rangeres som den sjuende høyeste av Forsvarets 48 krigshederstegn, og Steen holdt også tale for Skjold under høytideligheten som fant sted i lokalet Arbeideren i Gamle Hokksund, med både sivil og militær deltakelse.

Sprengte vogner

Skjold jobbet på jernbaneverkstedet på Sundland i Drammen og var klar i sin motstand helt fra aprildagene 1940. Han meldte seg til tjeneste for kommunistiske Sabotørenes landsforbund, der han fikk våpentrening, kursing i sprengningsteknikk og illegalt arbeid. Som jernbanemann deltok han i flere sabotasjer, blant annet ble vogner med drivstoff ment for ubåtbunkeren i Bergen sprengt, forteller Steen. Også tidligere i krigsforløpet satt han fengslet, på Bredtvedt i Oslo. Straks han var ute startet han motstandsarbeidet igjen. Han ble også utsatt for tortur i Bergstien i Drammen. Skjolds historie ble først allment kjent da lokalhistoriker Bengt Arne Røine fikk skrive Skjolds historie «Den ukjente togsabotøren» i 2015. Beretningen er basert på Skjolds egne dagbøker. En tydelig rørt Erling Skjold fikk høre utdrag fra boka under seremonien.

– Viktig for ettertiden

Tilnavnet «Togsabotøren» ble ikke mindre treffende av at Skjold skal ha vært blant de første som kom til åstedet etter sabotasjen på Ryghkollen utenfor Mjøndalen, en aksjon som fikk sitt minnesmerke oppført for bare to måneder siden. Desto dystrere var det at nettopp denne bautaen ble meldt vandalisert, samme uka som hans innsats fikk sin påskjønnelse. Ukjente vandaler har fjernet tekstplaketten og malt over Merete Sejersteds relieff med rød maling.

– Det viser bare enda tydeligere hvor viktig markeringer som denne er for ettertiden også – det er forferdelig å vanære en slik hendelse fra krigen, som ga unntakstilstand i Mjøndalen og Eiker og førte til at minst to ble skutt i en tysk hevnaksjon, sier Steen og tenker spesielt på disse ofrenes etterkommere.

Dagsavisen Fremtidens byhistoriespaltist Nils Johan Rønniksen peker også på betydningen av at Skjold nå hedres.

– Det skyldtes sikkert beskjedenhet og ulyst til å fortelle om sin deltakelse i motstandskampen. Men det skyldtes også den kalde krigen der det ble drevet heksejakt på de kommunistiske motstandskjempere. Derfor var det riktig og viktig at Erling Skjold nå ble hedret.