– Skippertaksmentalitet

Innenriks

– De to viktigste tiltakene vi foreslo, og som vi vet at vil virke, er ikke fulgt godt nok opp, sier Øystein Djupedal, som ledet ekspertutvalget med mobbestopp og nulltoleranse som sitt mandat.

Det var regjeringen Stoltenberg som i 2013 nedsatt det såkalte Djupedalutvalget for å få svar på hva som må til for å oppnå varige resultater i bekjempelsen av mobbing.

For snart to år siden, i mars 2015, mottok Solberg-regjeringen utvalgets innstilling der to forslag sto sentralt:

Skolebasert kompetanseoppbygging: Mange alvorlige mobbesaker starter med voksen unnfallenhet. De voksne har ikke sett, forstått eller tatt tak i mobbingen som skjer. Fra nå av skulle alle skoler i Norge gjennom en omfattende kursing i hvordan observere og håndtere mobbing. Opplæring fra egne veiledere skulle sørge for en kollektiv bevissthet der kunnskapen «sitter i veggene» på skolen, istedenfor å være tilfeldig og personavhengig. Arbeidet skulle baseres på en åtteårig satsing utarbeidet av egne fagmiljøer.

Nasjonal klageinstans: Rettssikkerhet og likebehandling i mobbesaker blir ikke ivaretatt. Et enstemmig utvalg ville derfor flytte klagebehandlingen fra landets fylkesmenn over til et nasjonalt, uavhengig organ slik tilfelle er i Sverige. Konkret ble det foreslått å legge dette til Barneombudet med forsterket juridisk ekspertise, kunnskap og status til å gå inn i tunge mobbesaker og bistå barn og foreldre på en trygg og god måte.

De to tiltakene var hovedingrediensen i oppskriften på hvordan få ned mobbingen i norsk skole, med solid forankring i nasjonal og internasjonal forskning.

Det kunne blitt et veiskille.

– Spesielt skuffende

– Realiteten er at disse forslagene ikke er fulgt opp. Selv om regjeringen bruker 40 millioner kroner på kompetanseheving i år, er dette ikke den langsiktige og målrettede satsingen vi vet er nødvendig for å lykkes, sier Øystein Djupedal.

Han mener det er spesielt uheldig at regjeringen ikke oppretter et nasjonalt klageorgan i mobbesaker.

– Dette er spesielt skuffende. Utvalget var enstemmig i dette spørsmålet. En nasjonal klageinstans ville bedret kompetansen og rettssikkerheten og betydd en stor forskjell for mange barn og deres familier, sier utvalgsleder Øystein Djupedal.

Han berømmer likevel regjeringen for å følge opp arbeidet med sanksjonering av skoleeiere som ikke håndterer mobbing godt nok, og gir tommel opp aktivitetsplikten i mobbesaker samt den forestående skjerpingen av dagens lovverk. Også ekstramidler til fylkesmannen for klagebehandling er et pluss.

– Alt det er vel og bra. Poenget er bare at skolen trenger et skikkelig «mobbeløft». Arbeidet må løftes ut av partipolitikken og over i et tverrpolitisk, langsiktig arbeid der et samlet storting tar grep, sier Djupedal til Dagsavisen, og legger til:

– Det er ikke bare den sittende regjeringen som skulle gjort mer. «Manifest mot mobbing» er et av flere eksempler på den gode hensikt uten nevneverdig betydning i bekjempelsen av mobbing. Også Stoltenberg har sitt å svare for.

Ødelagt skolehverdag

I går viste ferske tall fra Elevundersøkelsen 2016 at 6,3 prosent av alle norske elever mobbes jevnlig. Det betyr at over 50.000 barn og unge får skolehverdagen ødelagt av vonde opplevelser. Hele 40 prosent av dem sier voksne ikke visste om mobbingen. 16 prosent at de visste men ikke gjorde noe.

Samtidig viser tall Dagsavisen har innhentet at elever på 9. og 10. trinn opplever økt mobbing. Blant foreldrene mener en av fem at mobbeproblemet vokser.

– Skippertak har begrenset effekt. Det er det langsiktige, kunnskapsbaserte arbeidet som gir resultater. Skoler som får til dette har lavere mobbetall og løser sakene til det beste for barna uten at mobbingen får mulighet til å eskalere, sier Djupedal.

Han viser til dommer fra mobbesaker både i Søgne og Kristiansand, der det som i utgangspunktet var bagateller fikk mulighet til å utvikle seg fordi mobbingen ble bagatellisert av voksne som ikke tok tak.

– Dette handler om voksen unnfallenhet – ofte fordi man er utrygg på hvordan mobbingen skal håndteres.

– Dagens mobbetall viser at vi ikke har lykkes i det hele tatt. Det er dessverre langt igjen, sier utvalgsleder Øystein Djupedal til Dagsavisen.