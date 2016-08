Skal sikre Norge kokkegullet

Innenriks

Allerede 1. august var Christopher Davidsen på plass på Kronen Gaard. Der er øvelseskjøkkenet hvor VM-rettene skal tilberedes – igjen og igjen og igjen. Hovedingrediensene er ennå ikke bestemt. Det kan fortsatt ta to-tre uker før beskjeden fra Lyon kommer.

– Rød fisk hadde vært fint, men jeg er vel heller der at det er ting jeg håper det ikke blir. Stør, for eksempel. Det var fisken vi fikk tildelt til den europeiske delfinalen. Stør er ikke så lett å få tak i her hjemme, forklarer Davidsen.

Stort team

Rogalendingen er ikke alene om å prøve å ta Norge til topps. Med seg har han commis, eller hjelpekokk, Håvard Werkland og lagleder Gunnar Hvarnes. Christian André Pettersen, Fredrik van Opdorp og Fredrik Lundgren er også på laget.

– Jeg har drømt om dette de siste 10–12 årene. Når du endelig får oppfylt drømmen, er det vanskelig å holde fast i den. Det er lange dager, en mental utfordring hver dag, innrømmer Davidsen, som også må ofre tiden med familien som bor i Trondheim.

– Jeg reiser hjem til dem to ganger i løpet av høsten. Heldigvis tar de noen turer ned hit, så vi ses vel cirka én gang i måneden fram til konkurransen, sier Davidsen.

Da er det godt å kunne føle seg hjemme på Kronen.

– Vi er utrolig takknemlig for å kunne bo og jobbe her. Du våkner opp om morgenen, og det er helt stille rundt deg. Ingen bildur og kyr og sauer på jordene rundt – deilige omgivelser, sier Norges Bocuse-håp.

Konserndirektør i Kronengruppen Trude Marit Risnes er også glad for å ha dem på Kronen Gaard.

– Jeg har alltid latt meg fascinere av de beste. Det er noe unikt med topputøvere. Å få et slikt miljø inn her, betyr enormt mye for oss også, sier Risnes.

Hva er det så som gjør Christopher Davidsen til en topputøver? Lagleder Gunnar Hvarnes har svaret:

– Det er som med idrettsutøvere, du må være god på alt. Stødighet er viktig. Under Årets kokk (kvalifiseringen til Bocuse d’Or, journ.anm.) vant Christopher alle kategorier unntatt én. Han var høyt oppe hele veien, sier Hvarnes.

Psyker ut konkurrentene

Allerede i mai begynte Davidsen og laget å tenke på hvilken profil, identitet og design de skal gå for under VM.

– Konkurrentene mine er på ferie ennå – det ser jeg av bildene de legger ut på Facebook. Vårt lag har prøvd å holde en lav profil og heller legge ut få bilder. Men i dag offentliggjør vi at vi har vært i gang med treningen i én måned allerede – bare for å gi dem litt vondt i magen og litt dårligere nattesøvn, sier Davidsen lurt.

Bocuse d’Or er 24. og 25. januar.