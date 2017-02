Sjekk snittlønna i ditt yrke

Innenriks

Onsdag presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønna i 2016 for de fleste yrker, skriver Fri Fagbevegelse.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet.

Hvis du går inn på SSBs sider kan du selv legge inn et mer detaljert søk, og finne ut hva som er snittlønna i privat eller offentlig eid foretak, hvis du jobber i staten eller kommunen, hvis du jobber heltid eller deltid og hva som er lønnsforskjellene for menn og kvinner i ditt yrke.

Her kan du se lista over alle 314 yrkene.

Tidligere baserte SSB sin lønnsstatistikk på mange virksomheter. Nå er alle virksomheter med. Det skjer gjennom den såkalte A-ordningen som betyr at arbeidsgiverne sender opplysninger om alle ansattes lønn, arbeidstimer, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå.

Topp 20 månedslønn:

1. Ledere av olje- og gassutvinning mv. 103.700

2. Finansmeglere 95.200

3. Toppledere i offentlig administrasjon 91.000

4. Handels- og skipsmeglere 86.200

5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 85.700

6. Flygere 84.000

7. Geologer og geofysikere 81.100

8. Finans- og økonomisjefer 77.400

9. Forsknings- og utviklingsledere 76.400

10. Legespesialister 76.400

11. Flygeledere 76.400

12. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 75.700

13. Dommere 75.600

14. Administrerende direktører 73.900

15. Personalsjefer 73.600

16. Ledere av IKT-enheter 71.000

17. Salgs- og markedssjefer 69.200

18. Sivilingeniører (elkraftteknikk) 66.400

19. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 66.100

20. Ledere av industriproduksjon mv. 65.700

På SSBs sider kan du selv legge inn et mer detaljert søk.

