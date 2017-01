Siv Jensen med nyttårstale på Facebook

Innenriks

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen innleder valgåret 2017 med direktesendt nyttårstale på Facebook tirsdag.

– Det blir en kickstart på en historisk valgkamp. Fremskrittspartiet går til valg for første gang som et regjeringsparti, sier Jensen til NTB.

Mens statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) fikk holde nyttårstalen på direktesendt fjernsyn, må Jensen ta til takke med Facebook. Hun henger ikke med hodet av den grunn.

– Facebook er en viktig arena som gir deg anledning til å snakke direkte til egne velgere og sympatisører. Du får spørsmål på direkten, og det er ingen som klipper og ødelegger det du sier. Det er usensurert, sier Jensen.

Oppgjør med Ap

Frp-lederen slår fast at Arbeiderpartiet blir hovedmotstander i den kommende valgkampen og varsler et oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støre i tirsdagens tale.

– Det er mye vingling fra den kanten om dagen. Han har jo én mening til frokost og en ny til lunsj, sier Jensen.

Hun mener Støre er uklar om oljevirksomhet i Lofoten, om asyl- og innvandringspolitikk og om hvilken regjeringskonstellasjon han går til valg på.

– Rødt, MDG, SV og Senterpartiet flokker seg rundt ham. Det er en artig bukett, sier Jensen.

Ladet opp

Oppladningen til talen gjorde Jensen unna mens regjeringen var samlet til strategikonferanse på Leangkollen hotell i Asker.

– Det er blitt en tradisjon at regjeringens medlemmer samles ved inngangen til et nyttår for å rette blikket framover og legge planer, sier Jensen.

Valgåret 2017 var tema under strategikonferansen, slik det også vil prege Frp-lederens selvinitierte nyttårstale tirsdag.

– Det er klart at valgkampen vil sette sitt preg på den politiske debatten framover, sier hun.

(NTB)