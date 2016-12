Sier ja til pels

Innenriks

Rett før jul ble det avgjort i Stortinget at pelsdyroppdrettet i Norge skal fortsette. Det var partiene Høyre, Frp, Senterpartiet og KrF som sikret en videreføring av pelsdyroppdrettet. I november foreslo regjeringen at gruppehold av dyr bør forbys, men nå skal bruk av gruppebur tillates for bønder som deltar i et såkalt dyrevelferdsprogram, foreslått av Bondelaget.

– Skuffende

Dyrevernalliansen kaller beslutningen kunnskapsløs og uansvarlig.

– Det var veldig skuffende, men ikke overraskende at de nå stemte for å fortsette næringen. Men at de også skulle stemme mot å forby gruppebur, er derimot overraskende, siden de dermed stemte mot sin egen regjering, sier Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Ifølge Efskind betyr denne løsningen lite for dyrene, og er en fordekt måte å fortsette business as usual.

– Jeg syns det er spekulativt å kalle det dyrevelferdsprogram, slike kontrollprogram er i praksis en utvanning av regelverket som gjør det mulig for næringen å fortsette som vanlig, sier Efskind.

Fortsetter kampen

Avvikling av pelsdyrnæringen er en av dyrevernsorganisasjonenes viktigste kampsaker. For Dyrevernalliansen som i 2016 har kunnet feire 15-årsjubileum, ville en avvikling vært selve kronen på verket i et jubileumsår. Sånn ble det ikke. Men Efskind lover at kampen vil fortsette.

– Det er klart man kan bli motløs av en slik beslutning, men vi lar oss ikke demotivere, tvert imot. Dyrevernalliansen ble startet nettopp for å stanse mishandling av dyr, vi har alltid visst at kampen mot pelsindustrien kom til å bli en både vanskelig og langvarig kamp. Da kan vi ikke la denne beslutningen forhindre at vi kjemper videre, sier Kaja Ringnes Efskind.

Utrendy pels

Pelsbruk er i de senere årene blitt stadig mindre populært. Mange profilerte artister og designere nekter å bruke pels i sine antrekk og kolleksjoner. Men det finnes unntak. Justin Biebers nye vinterlook i «iskalde» Los Angeles – en diger pelsjakke med hette som lignet mistenkelig på en ekte ulvepels – har skapt forargelse i sosiale medier. Også andre artister som Beyoncé, Rihanna og Kim Kardashian blir av og til sett i ekte pelser. Da Dagsavisen i høst spurte norske forbrukere om deres syn på pels, var holdningen delt. Flertallet var åpne for gjenbruk av gamle pelser og bruk av pels fra dyr i matindustrien. Men ingen vi møtte var for oppdrett av dyr kun for bruk til moteklær og luksusartikler.

Økt motstand

– Vi vet at det er økt motstand mot pelsdyroppdrett også i de partiene som nå har stemt for at næringen får fortsette, sier Kaja Ringnes Efskind og lover en intensivert kamp for avvikling i 2017.

– Vi vet om mange i de partiene som nå har stemt for næringen, både Høyre og Fremskrittspartiet, som ønsker en avvikling. I tillegg kan vi håpe på en ny regjering til neste høst med et annet syn på dyr og dyrevelferd.