Sentralstyremedlem: Klokt

Innenriks

– Det er et klokt valg, sier sentralstyremedlem Else-May Botten i Arbeiderpartiet, om at Trond Giske trekker seg som nestleder i partiet.

– Det er et klokt valg slik situasjonen har blitt. Det har vært et enormt press for han og hans familie, men også krevende for hele partiet. Jeg mener at Jonas Gahr Støre og ledelsen har håndtert saken godt, sier Else-May Botten til VG.

Hun ser nå fram til at partiet kan jobbe med politikk, og er fornøyd med at det har kommet en avklaring i saken.

– Nå skal vi være flinke og vise at vi står sammen. Vi skal jobbe for å bygge lag og samtidig fremme vår politikk. Dessverre har de siste ukene handlet lite om det. Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang med det politiske arbeidet, sier Botten.

– Trond setter hensynet til sin familie og partiet først. Og det er de eneste ordene jeg har i kveld, sier stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag til VG.

NTB har vært i kontakt med en rekke sentrale Ap-kilder, men mange ønsker ikke å uttale seg søndag.

(NTB)