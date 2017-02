Senterpartiet fjernet omstridt ulvevideo

Innenriks

Videoen, som ble tillagt en advarsel fra Facebooks side, er nå flyttet fra Senterpartiets Facebook-side til partiets YouTube-kanal.

Informasjonsrådgiver Ragnar Kvåle i Senterpartiet sier årsaken til at den er flyttet er at den hadde ligget lenge på siden.

– Det er vanlig prosedyre når videoer har ligget ute en stund at vi fjerner dem fra Facebook, sier Kvåle til Dagsavisen.

Han sier at advarselen fra Facebook og reaksjonene som er kommet ikke er grunnen.

– Nei, vi står inne for innholdet i videoen fortsatt. Vi er vant til sterke reaksjoner rundt dette temaet, det vekker sterke følelser. Vi fikk både positive og negative reaksjoner på videoen, sier Kvåle, som sier Senterpartiet aldri vurderte å ta bort videoen som følge av reaksjonene.

Han regner med at det er klager til Facebook som er årsaken til at advarselen ble lagt ved.

– Det var jo en del som ikke likte videoen, og da har man mulighet til å rapportere det inn til Facebook, sier Kvåle.

Facebook har mulighet til å legge ved advarsler foran videoer som er blitt klaget inn, slik at denne dukker opp før man spiller av videoen.

Reaksjoner

Det vekket sterke reaksjoner da Senterpartiet midt i den hete ulvedebatten i januar la ut en video på partiets Facebook-side. Videoen inneholdt bilder av opprevne hundelik og ulver med blodige tenner, med temasangen fra filmen «Haisommer». På slutten av videoen står det at «jakta i 2017 er ødelagt», og at ulvestanden øker dramatisk.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF var blant dem som reagerte kraftig på innholdet. Til Dagsavisen kalte hun det spekulativ stemmesanking.

– Jeg blir sjokkert og provosert over hvordan Sp her velger å profitere på den vonde konflikten vi faktisk står oppe i, og gjør alt de kan for å bygge konflikt framfor å dempe den. Jeg har ikke sett ett konstruktivt forslag til løsning fra Sp, og for et parti som hevder at de er for folket, synes jeg det er ganske forunderlig at den eneste løsningen de ser er å drepe, sa Jensen til Dagsavisen.

Hun mener Sps fremstilling av ulven som stor og stygg ikke stemmer med virkeligheten.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Her spiller de på alle virkemidler i boka for å få folk til å bli redde, med haisommer-musikk og blodige hunder, samtidig som de ikke forholder seg til reelle fakta. Her er det ikke lenger snakk om alternative fakta, men å tegne opp et helt eget verdensbilde, sa Jensen.

Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet mente videoen er nøktern folkeopplysning.

– Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og opprevede sider. Det ville blitt opplevd som betydelig mer dramatisk, og det ville vært akkurat like sant. Bildene viser virkeligheten, sa Moe.