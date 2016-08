Robot sitter på skolen for Eirik

Innenriks

– Den ligner ikke så veldig, sier klassekameraten Ulrik Ambrosius Mortensen, noe Eirik Sander Viken selv er helt enig i.

Men det nybygde sjarmtrollet i hvit plast, fylt av teknologi, slår åpenbart an i kameratgjengen. Eiriks «avatar» eller stedfortreder får både kos og vennskapelig bank. Den er bygd for røff behandling så den kan tåle en vanlig dag på femte trinn på Hvalstad skole i Asker.

AV1 har øyne og munn som skjuler kamera, mikrofon og høyttalere. Via et nettbrett kan Eirik se, høre og snakke med klassekameratene når han er på opptreningssenteret på Hamar. 9-åringen har cerebral parese og er på opptrening to-tre uker av gangen opptil tre ganger i året.

– Jeg ønsker at den ikke bare er med på skolen, men også at vennene tar AV1 med på bursdager og andre aktiviteter når Eirik er borte. Da er han litt lei seg for at han går glipp av ting, sier mamma Kirstin Sander Viken.

– Til nå har vi bare hatt mailkontakt med skolen. Det har han likt godt, men det å få direkte kontakt med klassen vil være helt supert, sier hun.

Kostbar hjelper

Eirik har fått prøve roboten gratis. Men de fleste foreldrene til syke og funksjonshemmede barn må inntil videre betale for en slik løsning selv. Det koster snaut 3.000 kroner måneden å leie roboten, eller 18.000 for et helt år, opplyser daglig leder Karen Dolva i selskapet No Isolation, som har funnet opp roboten. Langtidssyke kan også kjøpe den. Men både Dolva og Eiriks mamma håper barn som trenger det, kan få tilgang på roboten via hjelpemiddelsentralene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) besøkte No Isolation nylig og er imponert over det de har fått til med roboten.

– Mange barn som er lenge vekk fra skolen og vennemiljøet på grunn av sykdom, opplever ensomhet og kan ha utfordringer med å komme tilbake etterpå. Dette svarer roboten godt på, sier han til NTB.

Men selv om han ser nytten av roboten, kan ikke Høie svare på om eller når foreldre med syke barn kan få den gratis. Han viser til at hjelpemiddelsentralene er arbeidsministerens ansvar, men påpeker samtidig at slike hjelpemidler også kan kjøpes inn av skoler eller sykehus.

– I vårt system er det sånn at når nye hjelpemidler er prøvd ut og ansees som nyttige, så stilles de til disposisjon. Det må Nav vurdere også i denne sammenhengen, sier Høie.

Bare for syke barn

AV1 er den første roboten av sitt slag laget spesielt for syke barn. Dolva sier det var uaktuelt å sette opp en videooverføring til klasserommet, sier Karen Dolva.

– Nesten alle barna som ble spurt syntes det var vanskelig. I noen tilfeller har de ikke hår, det kan være de har ledninger på seg, eller de er bleke. En dag du er hjemme eller på sykehus er aldri en riktig dag å være på utstilling, konstaterer Dolva.

Samtidig var det viktig å ha en fysisk gjenstand som representerer barnet og som vennene kan forholde seg til og ta med rundt, i stedet for en statisk skjerm som ikke gir noen opplevelse av personen bak, forklarer hun om prosessen med å utvikle AV1. (NTB)