Reiselivet må klare seg selv

Denne meldingen kan få stor betydning for å sikre fortsatt vekst i reislivsnæringen og skape mange nye viktige arbeidsplasser i Norge.

Nå stiller Ap spørsmål om det nåværende Stortinget i det hele tatt vil rekke å behandle reiselivsmeldingen.

– Hvis den ikke kommer før påske blir den ikke engang behandlet av dette Storting, sier Ingrid Heggø, Aps reisepolitiske talsperson, til Dagsavisen.

Gjentatte utsettelser

Og nå ligger det faktisk an til at det blir vesentlig mer vårlig før reiselivsmeldingen foreligger.

På direkte spørsmål fra Dagsavisen opplyser Næringsdepartementet i en epost at «meldingen kommer før påske», som i år begynner med palmesøndag 9. april.

Da Dagsavisen stilte det samme spørsmålet i november i fjor, var svaret at «vi er helt i innspurten med meldinga».

I juli i fjor var beskjeden fra departementet at meldingen «kommer i høst».

Før alt dette, så langt tilbake som i februar 2015, hadde næringsminister Monica Mæland (H) følgende å si om saken: «Regjeringen vil fremme en melding til Stortinget om reiselivsnæringen. Jeg tar sikte på å legge frem meldingen om et års tid, slik at den kan bli behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2016.

Statssekretær Dilek Ayhan (H) i Næringsdepartementet har følgende si om disse forsinkelsene:

– Arbeidet med reiselivsmeldingen har vært mer omfattende enn ventet, men departementet jobber for at meldingen skal kunne legges fram så snart som mulig. Meldingen kommer før påske, slik at Stortinget kan behandle den innen høsten 2017, skriver han i en epost til Dagsavisen.

– Burde tatt grep

Heggø er ikke imponert.

– Dette er nok et eksempel på manglende gjennomføringskraft i denne regjeringen. At det går godt i næringa er på tross av og ikke på grunn av regjeringens politikk. Det er i gode tider som dette vi burde tatt grepene for å tilrettelegge for eksempelvis helårsarbeidsplasser, sier hun.

Heggø tror uansett at reiselivsmeldingen vil få et kort liv.

– Hvis den blir behandlet så vet vi at det høyst sannsynlig blir en ny regjering til høsten, og den vil føre sin egen reiselivspolitikk, sier hun.

Reiselivsnæringen har gang på gang etterlyst reiselivsmeldingen og omfattende endringer som kan sikre videre turistsuksess og ytterligere milliardinntekter til Norge.

Reiselivssjef Line Miriam Sandberg i Destinasjon Senja, gikk så langt som å ønske seg en egen reiselivsminister i et intervju med Dagsavisen i fjor høst.

I desember uttalte Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv, at regjeringen måtte ta grep i reiselivsmeldingen «for at reiselivet skal fortsette å vokse».

– Det viktigste er at meldingen blir presentert for Stortinget før påske, og at den ferdigbehandles i vårsesjonen, sier Devold til Dagsavisen nå.

– Forutsetter behandling

– NHO Reiseliv forutsetter at Næringsdepartementet har så god dialog med Stortinget om tidspunkt for fremleggelse at behandling i vårsesjonen er sikret, fortsetter hun.

Devold sier også at hun håper at «reiselivsmeldingen vil fungere som en vekker for hele det politiske miljøet».

– Svært mye har skjedd i norsk reiseliv de siste årene. For oss er det veldig viktig å få frem et oppdatert bilde av hva reiselivet faktisk er i dag: En moderne, digitalisert næring som skaper arbeidsplasser, understreker hun.

Line Endresen Normann, reiselivsdirektør i Virke, reagerer sterkt på nyheten om at reiselivsmeldingen igjen er utsatt.

– Jeg reagerer med dyp skuffelse. Jeg puster tungt nå, sier Normann.

– Det er over 15 år siden forrige reiselivsmelding. Det er på høy tid med en ny som sier noe om hva norsk reiseliv skal være.

– Ap frykter at det nåværende Storting ikke rekker å behandle reiselivsmeldingen.

– Ja, det er også jeg redd for. Vi er jo inne i et valgår, og med et maktskifte kan vi da risikere at den bare blir lagt i en skuff, før noen nye skal bruke tid på å finne opp kruttet på nytt, responderer Normann.

– Handler dette om mange arbeidsplasser?

– Ja, det gjør det, men også om de utfordringer som reiselivet står overfor, som hvordan vi skal ta hånd om de store menneskemengdene som kommer til Norge.

