Rafting og rappellering gir ikke bedre samhandling

– Slike aktiviteter kan faktisk bidra til å styrke allerede etablerte bånd mellom kolleger, i stedet for å etablere nye. I verste fall kan slike arrangementer føre til uheldige situasjoner som i ettertid forplanter seg inn i arbeidshverdagen, og det blir ikke bedre om det også er alkohol med i bildet, sier Kenneth Stålsett ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU til forskningsnettstedet Gemini.

I sin doktorgradsavhandling om teamutvikling fastslår han at gokart, paintball og rafting muligens kan ha en effekt hvis man er soldat eller stuntmann, men ikke hvis man er ingeniør eller revisor og jobber på kontor.

– Det er lov å ha det artig på jobb, men det finnes ingen forskning som viser at slike aktiviteter gir bedre samhandling på arbeidsplassen i ettertid – selv om de kommersielle arrangørene kanskje hevder det, sier Stålsett.

– I næringslivet finnes det kommersielle aktører som sier at teambygging skjer gjennom rafting og rappellering, og de argumenterer med at teambygging er viktig. Sjefen som kanskje bruker 100.000 kroner på et slikt opplegg, kan krysse av for at teambygging er gjennomført. Disse aktivitetene vil likevel ikke gjøre at de ansatte samhandler bedre i ettertid, sier Stålsett.

Han merker seg også at aktiviteter som skiller seg veldig fra det de ansatte jobber med til daglig, som regel ikke er for alle. Ingeniører som skal lære seg samhandling ved å ligge på gulvet i et stort rom og berøre hverandre, opplever dette som et "mareritt", konstaterer han. (NTB)