Presset mot Giske øker

Innenriks

Flere kvinner i Arbeiderpartiet tar nå til ordet for at nestlederen i partiet, Trond Giske bør trekke seg fra det høytstående vervet. Blant dem er Line Oma, som leder Bydelsutvalget i Gamle Oslo, og Kristin Bergersen, tidligere statssekretær i Justisdepartementet og tidligere leder for Aps homonettverk. Også Giskes tidligere statssekretær Randi Øverland, som har 40 års fartstid i Ap, tror det kan bli vanskelig for Giske å bli sittende som nestleder.

– Det vil ikke bli ro i partiet, sier Øverland, som nå er gruppeleder for Ap i Vest-Agder fylkesting, til Fædrelandsvennen.

– Valgt av landsmøtet

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen i Stortingets vandrehall fredag morgen sa han at han ikke har bedt Giske om å fratre sin posisjonen.

– Vi er valgt av landsmøtet, vi har fått våre verv derfra jeg sitter formelt ikke med noe mandat til å avsette eller påsette valgte ledere.

– Vil du råde Trond Giske til å gå om det kommer flere varsler?

– Det har jeg ikke tatt stilling til, svarte Støre til Dagsavisen.

Han ville ikke svare på om det hadde kommet inn nye varsler til Ap, men sa at det skal være trygt å varsle.

Støre vil heller ikke svare på hvor mange advarsler Giske tåler, men understrekte følgende:

– Han har ikke mye å gå på.

– Ikke akseptabelt

Mange av Arbeiderpartiets fylkesledere mener det er for tidlig å kreve at nestleder Trond Giske trekker seg etter uroen om oppførselen hans.

Det er partiets landsmøte som eventuelt må håndtere saken, sier Aps fylkeslagsleder i Østfold Stein Erik Lauvås til NTB.

– Det er landsmøtet som velger de tillitsvalgte, det får vi bare forholde oss til, sier Lauvås.

Partiets neste landsmøte finner sted først om halvannet år.

Et flertall av de andre fylkeslederne i Ap sier i likhet med Lauvås at de foreløpig ikke vil kreve at Giske trekker seg som nestleder etter varslingssakene, viser en ringerunde som Bergens Tidende har foretatt.

BT var fredag i kontakt med 13 av i alt 18 fylkesledere i partiet.

– Det han har gjort er ikke akseptabelt, men når folk gjør feil, må de få mulighet til å si unnskyld. Han har vist ærlig anger, sier Stanley Wirak, fylkesleder i Rogaland Ap.

Fylkeslederne sier også at de har tillit til at Støre og resten av partiledelsen har håndtert saken rett, og at de også vil gjøre det i fortsettelsen

AUF-politiker trakk seg

I går morges meldte NRK at en tidligere ungdomspolitiker i Arbeiderpartiet trakk seg etter at hun fikk uønsket oppmerksomhet fra nestleder Trond Giske, melder NRK. Verken Giske eller partileder Jonas Gahr Støre vil kommentere den konkrete saken.

Kvinnen opplyser ifølge NRK at hun sluttet som følge av flere tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet flere år tilbake i tid. Saken er en av flere varsler angående nestlederens oppførsel som har blitt meldt inn til partiet de siste dagene. Torsdag kveld var det en gjennomgang av sakene for sentralstyret og fylkeslederne i partiet der Støre gjorde det klart at Giske har opptrådt på en kritikkverdig måte. Giske har tatt selvkritikk og beklager sin egen oppførsel.

– Jeg har sammen med Jonas Gahr Støre gått gjennom de henvendelsene partiet har fått som angår meg. Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende for enkeltmennesker. Det beklager jeg dypt, skriver Giske i en tekstmelding til NRK.

Sykmeldt

Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra Trond Giske til denne saken. Det har han ikke ønsket. Han opplyste i går kveld at han er sykmeldt.

– Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykmeldt inntil videre, skriver Giske på sin Facebook-side.

Han sier også at han har opplevd de siste dagene som «svært belastende».

– Jeg er vant med et høyt medietrykk, men i denne saken opplever jeg en ny og annerledes journalistikk, skriver han.

Skal ta helhetsvurdering

Arbeiderpartiet har sagt lite om omfanget og alvorlighetsgraden i oppførselen som Giske beklager og Støre kritiserer, men ifølge Ap-lederen har det ikke skjedd noe ulovlig.

– Vi har ikke ansett at dette er forhold som skulle anmeldes, og det har heller ikke varslerne heller gjort. Vi har fått varsler, vi har også hørt Giskes versjon. Det er hans rett. Så må vi gjør oss opp en vurdering av det vi mener har hendt og reaksjonen på det, sier Ap-lederen.

– Hvor lang tid skal du bruke på denne helhetsvurderingen før du konkluderer?

– De sakene jeg får inn må jeg vurdere helheten i. Det betyr å ta varslerne på alvor og høre på den det varsles om. Nå snakker vi mye om en person, det kan også være andre saker. Foreløpig har jeg gitt den kritikken jeg ga i torsdag, om det vil være min holdning i tida som kommer er avhengig av om det kommer andre ting som påvirker den vurderingen.