Politikere vil kutte i sine egne FN-turer

Innenriks

I løpet av den inneværende stortingsperioden skal det brukes 7 millioner kroner på å sende 47 representanter på et månedsopphold i millionbyen. I snitt koster en slik tur 143.000 kroner, skriver Dagens Næringsliv. Spørsmålet flere politikere stiller er om fire uker på hotell, flybilletter og diett er verdt pengene.

– Det er positivt at vi får god kunnskap om FN, men reisen er for lang. FN-delegasjonen klarer ikke å fylle dagene godt nok til at det forsvarer pengebruken. Det er en av grunnene til at konsulatet kobles inn og man tar en tur til Washington, sier Høyres Heidi Nordby Lunde. Hun ble overrasket over hvor mye fritid hun hadde under oppholdet og tok selv initiativ til flere møter enn det offisielle programmet la opp til.

Når svenske politikere drar på tilsvarende tur, må de nøye seg med to uker. Det hadde holdt for nordmennene også, mener Abid Raja (V), som var i New York i 2015. Også Heikki Eidsvoll Holmås i SV mener oppholdet kan kortes ned.

– Jeg synes man burde ha kuttet programmet med minst en uke og heller gitt flere mulighet til å reise, sier han.