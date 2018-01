Innenriks

Det er ikke påvist noen sikker dødsårsak, men omstendighetene og obduksjonsfunn tyder på at dødsfallene har skjedd i forbindelse med manglende inntak av føde over lang tid, skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Årsaken til at de ikke har fått i seg nok næring, er ifølge politiet sannsynligvis at de selv valgte å sulte seg i hjel.

–Dette er trolig selvvalgt, basert på at de har isolert seg og ikke hatt kontakt med andre over lengre tid, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo til NTB.

– Det igjen vitner om at det er noe psykiatri inne i bildet. Mer enn det skal vi være forsiktige med å uttale oss om nå, sier han videre.

Han er klar på at det ikke er gjort funn som tyder på at de tre kvinnene ble utsatt for noe straffbart. De tre ble funnet døde i en leilighet på Romsås 12. oktober, og politiet har fastsatt dødsdatoen til 11. september – selv om de vurderer det som lite sannsynlig at alle tre døde samtidig.

Ingen kontakt med familien

De tre, en eritreisk mor på 69 år og hennes voksne døtre på 28 og 35 år, skal ifølge naboer, familie og venner ha isolert seg fra omverdenen over lengre tid før de ble funnet døde.

Moren og den eldste datteren kom fra Eritrea til Norge som flyktninger på 1980-tallet, mens den yngste datteren var norsk-eritreisk.

De to døtrene hadde hver sin far – en bosatt i Norge og en bosatt i Italia. Politiet har vært i kontakt med begge, og begge sa de ikke hadde vært i kontakt med verken døtrene eller moren på en stund.

–De to fedrene er også varslet nå i forkant om dødsårsaken. Uten å gå i detaljer på hva de har fortalt oss, kan vi si at det er ingen som har vært i kontakt med disse i nær tid før de døde, sier Moen.

Fortsetter etterforskning

Politiet opplyser at de vil fortsette sin etterforskning av saken fram til all relevant informasjon er innhentet og bearbeidet.

Politiet har tidligere uttalt at de blant annet har undersøkt offentlige registre for å se om kvinnene hadde fått oppfølging fra det offentlige, samt undersøkt historikken deres ellers. Moen har tidligere bekreftet at ingen av de tre var i skole eller jobb da de døde.

–Dette er vi ikke ferdige med ennå. Det tar litt tid å få innhentet taushetsbelagt informasjon. Vi har ikke lagt saken bort, og vil fortsette å innhente opplysninger til vi får alt som kan finnes, sier Moen.

De tre kvinnene ble gravlagt 30. oktober i fjor.

