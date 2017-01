Politiet bekrefter at 78-åringen ble funnet i en kum

Innenriks

Flere personer har etter det mistenkelige dødsfallet opplyst til avisen Tidens Krav at mannen ble funnet i en kum, men først tirsdag bekreftet Møre og Romsdal politidistrikt dette, skriver avisen.

Kummen ligger nedenfor fylkesvei 666, bare hundre meter fra huset der mannen hadde vært på besøk. Mellom huset og veien rant det en flomstor bekk 1. juledag. Bekken er forbundet med kummen via et betongrør som går under fylkesveien.

Flere titall personer lette etter 78-åringen etter at han ble meldt savnet på kvelden første juledag. Først etter flere timer ble han funnet død. Ifølge Tidens Krav har flere som deltok i letingen forklart at de ikke trodde det var mulig at avdøde kunne passere gjennom det smale røret under veien.

Politiet fikk mandag bistand fra Kripos i etterforskningen av saken. Fortsatt håper man at etterforskningen vil gi svar på hva som skjedde med 78-åringen og hvordan han havnet i kummen.

Mannen som ble funnet død, var 78 år gamle Anfinn Aarset fra Ås i Akershus. Han har tilknytning til Gjemnes, men er ikke bosatt i kommunen.

(NTB)