Politiet advarer mot dopapirsvindel flere steder

Innenriks

Politiet advarer mot et nytt bedrageriopplegg som involverer dopapir. Flere steder har eldre blitt krevd for penger for dopapir som er satt utenfor husene deres.

Både Sør-Vest og Finnmark politidistrikt advarte onsdag mot dopapirsvindelen på Twitter.

– Noen setter fra seg en stor beholder med dopapir utenfor eldre menneskers hus for deretter å kreve inn pengene senere, sier etterforskningsleder Kristian Myhra i politiet i Telemark til NRK.

Svindel

Han sier dette kan oppleves ubehagelig for mange, og eldre kan føle seg tvunget til å betale for varen.

Politiet ber folk om å la være å betale eller ta imot dopapiret hvis det havner utenfor deres husdør, og kontakte politiet dersom situasjonen blir ubehagelig.

– Så lenge kundene ikke har bestilt dette på forhånd, må det beskrives som svindel, sier Myhra til Telemarksavisa.

Ifølge avisa mistenker politiet at det er et utenlandsk selskap som står bak.

Vurderer anmeldelse

Også i Drammen har folk blitt forsøkt dopapirsvindlet. Bent Olav Sandberg forteller til Drammens Tidende at han fikk 32 doruller og åtte tørkeruller tilsendt i posten før jul, til tross for at han ikke hadde bestilt noe som helst. De 40 rullene ble først forsøkt levert på døra hans.

– Det er ille at de får lov til å holde på denne måten, sier drammenseren som nå vurderer å politianmelde saken.

Sandberg sitter nå med en forfalt faktura på 568 kroner og frykter purring og inkasso.

Legger seg flat

Ifølge Drammens Tidende var det engrosselskapet Dragro Norway som sto bak forsendelsen til Sandberg. Firmaet er utenlandsk, men registrert i Norge med adresse i Sandvika i Bærum. Nå legger firmaet seg flat.

– Det er ikke slik vi skal drive, og hvis dette handler om oss, er det bare å beklage og legge seg dønn flat. Ingen skal kreves for noe de ikke ønsker, sier daglig leder Torry Drange til avisen.

Han lover at de skal ordne opp umiddelbart, og ber alle som har mottatt uønsket dopapir med tilhørende faktura, om å ta kontakt med dem.

Høy pris

Kristian Myhra i Sør-Øst politidistrikt understreker at dopapirsvindelen ikke må forveksles med salg av dopapir fra idrettslag og lignende.

– Men prisen på dopapiret brukt i bedrageriforsøket skal visst være betydelig høyere enn det som er normalt, sier Myhra.

(NTB)