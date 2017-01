Politiansatte har liten tro på politireformen

Innenriks

Totalt 5.786 politiansatte har svart på spørreundersøkelsen som danner grunnlaget for en ny rapport fra forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Det tilsvarer over en tredel av alle ansatte i politiet.

Kun 13 prosent av de spurte er enige i at nærpolitireformen vil bidra til et mer synlig og tilgjengelig politi. Videre er kun 19 prosent enige i at reformen vil bidra til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.

– Dette bør bekymre vår nye justisminister og de andre med ansvar for gjennomføringen av nærpolitireformen, sier stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB i en uttalelse.

Det var NRK som først omtalte rapporten tirsdag kveld.

– Ville fått andre tall

– Dette var voldsomt. Vi ser jo nærmest en totalslakt fra politiets egne folk over regjeringens prestisjereform, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut sommeren 2016. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til NRK at han mener undersøkelsen er utdatert. På spørsmål om hva han tenker om at kun 19 prosent er enige i at reformen vil bidra til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, svarer statsråden:

– Ja, men dette er en undersøkelse som ble gjort i fjor sommer, altså i startfasen av reformen. Nå er vi kommet langt videre i gjennomføringen av reformen.

– Altså, jeg tror at hvis du hadde tatt en tilsvarende undersøkelse i dag, så er jeg ganske sikker på at du ville fått andre tall. Reformen er faglig begrunnet, og noe politiet selv ønsker, sier Amundsen.

Mer støtte blant ledere

I undersøkelsen sier også kun 4 prosent av de spurte seg enig i at reformen vil bidra til mindre sentralisering av politiets ressurser, mens kun 15 prosent sier seg enig i at reformen vil bidra til en styrking av det kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge.

I tillegg svarer mindre enn en tredel at de tror reformen vil ha positive konsekvenser for deres eget arbeidssted, skriver Politiforum , som også omtalte rapporten tirsdag.

Andelen ledere i politiet som er positive til reformen, er større enn blant vanlig ansatte. Imidlertid er flertallet av lederne også skeptiske, heter det i rapporten.

(NTB)