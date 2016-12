Ønsker mer sykling på «ukjente» veier

Innenriks

Neste versjon av Høyres program, som vil bli lagt fram tidlig i januar, vil også inneholde følgende formulering: «Tilrettelegge for at mindre trafikkerte veier, skogsbilveier, fjellveier og nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes som sykkelveier.»

Det bekrefter partiets stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

– Bedre skilting

– Hva innebærer tilrettelegging i denne sammenheng?

– Bedre skilting, svarer Elvenes kort og konsist, før han henviser til det Dagsavisen har skrevet om temaet tidligere.

I flere artikler i sommer, tok Elvenes til orde for at Norge bør satse tungt på sykkelturisme. I andre land har man i til dels stor grad allerede tilrettelagt for sykkelturisme. I USA blir sykkelturisme omtalt som «den nye golfen», og der er golf enormt populært.

Elvenes mener etableringen av et nasjonalt veinett for sykkelturisme vil kunne bidra til langt flere sykkelturister, og at dette er noe ikke minst distriktene vil kunne nyte godt av økonomisk.

– Vi trenger ikke bygge nye sykkelveier for å få til dette. I stedet kan vi utnytte eksisterende veier for sykkelturister. Både bygdeveier, fjellveier, nedlagte veier, nasjonale turistveier og nedlagte jernbanestrekninger er ypperlig egnet som sykkelveier, uttalte Elvenes til Dagsavisen 14. juli.

– I god jord

– Veiene må skiltes godt slik at det blir tydelig at de inngår i et sammenhengende sykkelveinett, slik at syklister lett kan finne fram, tilføyde han.

– Har du måttet stå hardt på for å få ønsket ditt inn i den nye versjonen av partiprogrammet?

– Nei, dette er en sak det er sympati for. Idéen har falt i god jord, svarer Elvenes, som påpeker at både i tilknytning til det grønne skiftet og behovet for lavere klimautslipp, vil mer sykling ha betydning.

– Det neste blir å få noe av denne tanken inn i Nasjonal transportplan som Stortinget skal behandle i løpet av våren.