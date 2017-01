Ny norsk prisrekord på bensin

Innenriks

Veiledende priser hos Circle K (tidligere Statoil) fra 2. januar er 16,29 kroner per liter for bensin, mens dieselprisen settes opp til 15,25 kroner, det høyeste nivået noensinne, ifølge E24. Prisene er påvirket av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skriver i en epost til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.

– Fremskrittspartiet har alltid vært og skal fortsatt være bilistenes parti. Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke. Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.

Krevende for Frp

Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, er imidlertid ikke imponert og mener Frp-velgerne har grunn til å føle seg lurt.

– Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene, sier hun til E24.

Siv Jensen innrømmer at økte drivstoffavgifter har vært tungt å godta for Frp og partiets velgere.

– Det er ingen tvil om at det var en krevende beslutning for Fremskrittspartiet. Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.

Smertegrensen

Frp-lederen ønsker ikke å se framover mot neste statsbudsjett og vil ikke spå om det kan bli aktuelt å sette opp avgiftene ytterligere.

– Jeg kommer ikke til å spekulere på hva som ligger i 2018-budsjettet nå. Det har ikke regjeringen begynt å jobbe med ennå, presiserer hun.

To dager inn i 2017 er det tydelige mishagsytringer i «bilistenes parti», og Frps fylkesleder i Nordland, Allan Ellingsen, mener både pumpeprisen og Frp nå har nådd smertegrensen

– Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres sier Ellingsen til kanalen.

Bilpakken

Regjeringens bilpakke sto bom fast da regjeringspartiene til slutt fikk med seg Venstre og KrF på 2017-budsjettet i begynnelsen av desember. Pakken innebærer foruten økte drivstoffavgifter, økt engangsavgift på de mest forurensende bilene med totalt 390 millioner kroner.

For å stimulere til utskifting av forurensende varebiler, fritidsbåter, mopeder, motorsykler og campingvogner, valgte regjeringen å forsterke vrakpantordningen, men ikke for personbiler.

Regjeringen har også lagt opp til at innblanding av biodrivstoff skal økes til 20 prosent innen 2020. Ettersom biodrivstoff er dyrere enn vanlig drivstoff, betyr også det at pumpeprisene vil øke.

(NTB)