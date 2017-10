Norske Skog ber regjeringen om økonomisk støtte

Innenriks

Christen Sveaas presenterte fire tiltak for næringsminister Monica Mæland (H) på et møte 31. august – bare åtte dager etter at han ble ny styreleder i selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

– De fire forslagene var ikke min idé, dette er saker selskapet har hatt dialog med departementet om i lengre tid. Da jeg ble ny styreleder, syntes jeg det var på sin plass å minne departementet om sakene. De er meget viktige for selskapets konkurransesituasjon, men er uavhengig av refinansieringen, sier Sveaas.

Et av tiltakene som Sveaas, konsernsjef Lars P. S. Sperre og kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig peker på, er å fjerne elavgiften for treforedlingsindustrien.

Dette vil alene kunne spare Norske Skog for 15–20 millioner kroner per år.

Et annet tiltak er å endre Enovas retningslinjer for kvotepliktig sektor, noe de mener har en verdi på mellom 10 og 50 millioner kroner i året. De ønsker også forskriftsjusteringer som vil åpne opp for å bruke aske til andre kommersielle formål enn kun jord og skoggjødsling.

Det vil gi mellom 15 og 30 millioner. Til sist ønsker man å ta inn igjen CO2-kompensasjon for fabrikken Saugbrugs, som ble ekskludert i 2012. Verdien på dette tiltaket ligger et sted mellom 20 og 40 millioner kroner hvert år.

– Det er avgjørende at norske rammebetingelser i størst mulig grad er harmonisert med våre største konkurrentland som Sverige og Finland, sier Dybevig til avisen.

