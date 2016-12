Norske redningsskip i Middelhavet hedret med pris

Innenriks

Mannskapene på de norske skipene Siem Pilot og Peter Henry von Koss er av VGs lesere kåret til årets navn.

De to skipene har i løpet av halvannet år i Middelhavet reddet over 35.000 mennesker og brakt dem trygt til havn i Italia og Hellas.

Skipene skulle opprinnelig tjenestegjøre i et halvt år, men oppdraget er forlenget inn i 2017 på grunn av den stadige strømmen av mennesker på flukt i båter på havet.

– Dette er en kjempehyggelig anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i Middelhavet, og en fantastisk gave til de teamene som er på skipene gjennom julen, sier Torgeir Brenden, styrkesjef på Siem Pilot sommeren og høsten 2016, til VG.

Prisen er en sjekk på 50.000 kroner, og mannskapet ønsker å gi pengene til Røde Kors' arbeid for flyktningene i og rundt den utbombede syriske byen Aleppo.

– Tusen takk til VG Nett og dem som har stemt på Peter Henry von Koss og Siem Pilot som årets navn. En stor ære, skriver Kripos på Twitter.

Kripos har det operative ansvaret for begge de to norske skipene. Torgeir Brenden mottok prisen torsdag på vegne av de 264 nordmennene som har tjenestegjort på skipene siden sommeren 2015. (©NTB)