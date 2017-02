Norge rammet

RAMMET SELV: I januar ble postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe og enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en norsk høyskole og PST selv utsatt for et forsøk på et dataangrep. Denne uka la PST-sjef Benedicte Bjørnland fram PSTs trusselvurdering. FOTO: ARNE OVE BERGO.