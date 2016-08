Nok en miljø-topp vil bli politiker

Innenriks

– Grunnen til at jeg har sagt ja er utålmodighet. Jeg tenker at stortingsvalget i 2017 blir veldig avgjørende for om vi klarer klimaomstillingen. Jeg har vært gjennom en modningsprosess der jeg har tenkt på om jeg vil inn i politikken, og jeg har landet på at jeg vil klare mer på Stortinget enn jeg klarer nå.

I forrige uke ble det kjent at leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, har sagt ja til å stille på stortingslista til SV i Sør Trønderlag. Seint fredag kveld skrev leder i Framtiden i våre hender (FIVH) Arild Hermstad på Facebook at også han går inn i politikken. Han har takket ja til å stille på lista til Miljøpartiet de Grønne i Hordaland.

Gir seg ikke

Hva tenker du at du kan få til i politikken som du ikke får til i FIVH?

– Ting som næringspolitikk og økonomisk politikk. På Stortinget tas det beslutninger hele tida som jeg ønsker å være med og påvirke i større grad. Særlig de to store partiene tror vi kan vente litt med omstillingen. Hvis det får fortsette i fire år til tror jeg vi kommer til å våkne til en skikkelig blåmandag. Vi kan gjøre tiltak nå for å få en lettere framtid, men det haster. Da mener jeg at MDG bør bli et stort og mektig parti som kan utfordre de store partiene, sier Hermstad.

I motsetning til Haltbrekken, som samtidig som han sa ja til SV trakk seg fra stillingen i Naturvernforbundet, vil ikke Hermstad slutte i jobben med det første. Selv om han kan ende opp med å drive valgkamp for et politisk parti samtidig som han leder FIVH.

– Hvis jeg blir nominert vil jeg prøve å unngå enhver rolleblanding. Vi har enda ikke tatt stilling til hvordan det kommer til å skje, men det er noe vi må diskutere. Så lenge jeg bare er på ei liste kommer jeg ikke til å slutte. Det eneste løftet jeg har fått fra nominasjonskomiteen er at jeg vil stå som en av 15 navn på ei liste. Det er nominasjonsmøtet i Hordaland MDG som bestemmer i november, sier Hermstad, og legger til:

– Hvis jeg skulle bli listetopp vil det endre på det.

MDG, SV og Venstre

Der Haltbrekken valgte SV, landet Hermstad på MDG. Han sier det er to hovedgrunner til det.

– Det ene er blokkuavhengighet, og det andre er at MDG har større troverdighet i miljøpolitikken når de er så tydelige på at miljø faktisk på veie tyngre enn økonomi. De to andre miljøpartiene SV og Venstre har vært litt mindre tydelige på det. Men i utgangspunktet tenker jeg at alle de tre miljøpartiene må gjøre gode valg i 2017 for at vi skal få til en snuoperasjon, sier Hermstad.