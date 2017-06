Ville stemt imot igjen

Navn i nyhetene

Hvem: Ingebjørg Godskesen

Hvorfor: Meldte seg ut av Frp denne uken etter langvarig strid i partiet. Hun fullfører nå sine internasjonale verv som uavhengig representant.

Hva var grunnen til at du til slutt endte med å melde deg ut?

– Det var uttalelsene til Harald Tom Nesvik (parlamentarisk leder for Frps stortingsgruppe journ.anm.) på talerstolen på Stortinget under Nordisk Råd-saken. Da sa han at jeg ikke hadde noen tillit i partiet lenger. Det var utrolig sårende etter 17 år med hardt arbeid for partiet.

Frp ville frata deg verv etter du stemte for din egen overbevisning under behandlingen av kommune- og regionsreformen, på tvers av stortingsgruppa. Hvordan var reaksjonen din på dette?

– Jeg reagerer sterkt på at jeg er forsøkt fratatt mine internasjonale verv, som ikke har noe med Frp å gjøre. Nå kommer de ikke til å lykkes helt. De kan ikke ta fra meg vervet jeg har i Europarådet eller Nordisk råd.

Hvordan ble beslutningen fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe lagt fram for deg?

– Dette fikk jeg beskjed om da jeg var på besøk i Danmark hos en onkel jeg er verge for. Han er syk og kan dø i morgen, og jeg satt ved hans sykeseng da jeg fikk en telefon fra Harald Tom. Han sa at stortingsgruppa hadde beslutta å frata meg alle internasjonale verv og alle verv i Frp. Jeg var ikke kjent med at dette skulle opp på gruppemøte. Det sto ikke på agendaen, og jeg hadde dermed ikke fått mulighet til å si noe før saken ble behandla.

Ville du gjort det samme igjen hvis du visste at dette ble konsekvensen?

– Jeg ville faktisk det. Det er viktig å være troverdig overfor mine velgere i Aust-Agder. Her har jeg lyttet til folkeavstemningene, noe som det også står i programmet vårt at vi skal gjøre.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bibelen er nok den boka som har betydd mest for meg. Ellers er jeg ganske altetende når det gjelder bøker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å samle alle ungene mine og mannen min til en stor familiedag.

Hvem var din barndomshelt?

– Far var min barndomshelt. Jeg ville alltid være sammen med ham på snekkeriet, og syntes alltid det var mer spennende å hjelpe til der enn med husarbeid. Det førte til at jeg har blitt ganske nevenyttig. Du skulle vært gutt du, pleide far min å si.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det jeg misliker mest med meg selv er vekta mi.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg veldig god mat, som ikke er så sunn. Kaker og søtsaker er det som frister mest.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg er villig til å gå i demonstrasjonstog for Israles rett til å ha sitt eget land.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke har brukt mer tid på barna mine de siste åtte årene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En av Agderpostens fotografer. De har vært med på så mye rart.