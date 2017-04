Vett foran regler

Navn i nyhetene

Nils Faarlund

Driver Norges Høgfjellsskole i Hemsedal, som feier 50-årsjubileum i denne påsken.

Du har drevet Norges Høgfjellsskole i Hemsedal sammen med kona di siden 1967.

– Ja. Det var jo den store ulykkespåsken. 16 nordmenn omkom den påsken. Det var høydramatisk, og kom som et sjokk på det norske folk. Hadde vi nordmenn kommet dit at vi ikke greide oss i fjellet lenger? Dette viste at fjellreglene som DNT kom med i 1952 ikke var nok. Jeg har også kjempet mot disse.

Tenker du at de gir en falsk trygghet?

– Det er deler av forklaringen. Fjellet lar seg ikke beskrive i regler. De reglene sa ingenting om snøskred, og ingenting om utrygg is på fjellvann. Jeg ble invitert med på å revidere reglene. Det første vi gjorde da var å legge reglene litt til side og fokusere på en fjellvettkampanje. Slagordet var «Velkommen til fjells, men ta ansvaret selv». Vett er bedre enn regler.

Hva tenker du om nordmenn som setter livet på spill ned stupbratte fjellsider?

– Jeg har ikke tenkt på noe annet de siste 15 årene. Jeg var leder for Røde Kors hjelpekorps på 70-tallet. Den gangen var ikke folk interessert i å kjøre bratt. De dro med ryggsekk og gikk i fjellheimen. Så skjedde det en endring i jappetiden på slutten av 80-tallet. Nordmenn ble så rike at de kjøpte seg BMW og dyrt skiutstyr. Det som skjedde da var at du fikk mange ungdommer fra byene som ikke hadde greie på fjellet, men som veldig gode på ski. De kjedet seg i de preparerte løypene, og syntes det var mye gøyere å kjøre utenfor, eller off-pist. Da begynte ulykkene å skje.

Så hva bør vi gjøre?

– Gå snarest inn på varsom.no, nettstedet til Norges vassdrag og energidirektorat (NVE). Der må du selv sette deg inn i hvordan faren for snøskred er. Et råd er å holde deg unna alt som er brattere enn 30 grader. Det er så bratt som et låvetaket, og det er ingen grunn til å kjøre brattere enn det. Det eneste du oppnår med det er å tøffe deg. Men det er ikke vits å sette livet sitt i fare for å tøffe seg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Livet i skogene» av Henry David Theroux. Han advarte folk allerede på 1800-tallet mot å bli opphengt i teknikken og industrialiseringen. Jeg kjøpte denne boka som 13-åring med penger jeg hadde tjent i potetåkeren. Jeg ble veldig grepet av den. Hadde jeg ikke leste den hadde jeg nok ikke drevet Norges Høgfjellskole i dag.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dette er nok en gjenganger, men jeg ville gjerne stått sammen med Jean-Jacques Rousseau. Da ville jeg skrytt av ham og takket ham hjertelig fordi han greide å skape en motbølge til industrialiseringen på 1800-tallet som ødela mye av den uberørte naturen vår. Han ser ut til å ha inspirert Europas kunstnere som da formet det vi i dag kaller romantikken. Den romantiske kunstkulturen, preget også sterkt Europas friluftsliv og naturvernbevegelsen på 1800-tallet. Den gangen var naturvernere mindre opptatt av å protestere og mer opptatt av å vise fram hvor vakkert naturen kunne være.