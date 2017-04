Panting lønner seg

Navn i nyhetene

Hvem: Ingrid Solberg (45)

Hva: Leder for produktledelse, Tomra Systems.

Hvorfor: Tomra er 45 år i år.

I år er det 45 år siden de første panteautomatene til Tomra ble installert. Hvor kom idéen fra?

– Brødrene Tore og Petter Planke kjente en kjøpmann i Oslo som slet med å håndtere tomflasker effektivt i butikken sin. Han brukte mye tid og ressurser på å ta imot, kontrollere hvilke flasker som ble levert inn, betale riktig pant til kundene og få en logistikk i butikken som fungerte i en travel hverdag med mange kunder. Denne utfordringen ønsket brødrene Planke å hjelpe ham med å løse, og svaret ble den første pantemaskinen, utviklet og produsert i et skur i Vollen i Asker.

Hvor mange automater finnes det nå?

– Vi har nå mer enn 75.000 panteautomater installert i over 40 land rundt om i verden.

Hvorfor en så gedigen suksess?

– Vi har alltid levert løsninger som skaper verdi for forbrukerne og kundene våre, og som i tillegg bidrar positivt for miljøet. Innovasjon og en sterk lidenskap for det vi holder på med, har alltid vært viktig for oss i Tomra og er også kjerneverdier for oss i hverdagen vår. Vi er veldig stolte og entusiastiske over hva vi får være med på å skape. Kunder og samarbeidspartnere som kommer på besøk til oss, kommenterer alltid nettopp engasjementet, positive medarbeidere og yrkesstoltheten i hele organisasjonen vår.

I dag har Tomra flere bein å stå på, men er tanken om resirkulering og gjenbruk fortsatt sentral?

– I aller høyeste grad. Vi skaper, designer, utvikler og leverer sensorbaserte løsninger for å optimalisere utnyttelsen av ressurser innen områdene pant, sortering av mat, avfallssortering og sortering av mineraler i gruveindustrien. For eksempel kan en tomat som ser stygg ut på overflaten fint kunne brukes til ketchup i stedet for å kastes. Vi sorterer også ut verdifullt materiale, som for eksempel plast. 715.000 tonn metall gjenvinnes hvert år gjennom våre metallresirkuleringsløsninger, og i løpet av ett år samler vi inn 35 milliarder flasker og bokser gjennom våre pantemaskiner.

Hvor går veien videre?

– Vi har stor tro på framtida og vil fortsette å skape attraktive løsninger for forbrukerne, gi verdifulle løsninger til kundene våre og samtidig bidra til et bedre miljø. Våre pantemaskiner vil fortsatt være sentrale.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Historien om Helen Keller gjorde sterkt inntrykk på meg som barn og gjør det fortsatt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien og fjellet. Kombinasjonen, fjelltur med familien, er uslåelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Erik Thorstvedt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er altfor utålmodig. Irriterer meg også veldig over å ha høydeskrekk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Er håpløst svak for is og sjokolade.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Ødeleggelser av miljø og natur.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Elon Musk.