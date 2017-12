Jul med melankoli

Navn i nyhetene

Hanne Sørvaag (37)

Holder hun på å ferdigstille sitt første helnorske album som slippes til våren.

Var på juleturné med trioen «Julestjerner» for 8. gang i år.

Hva får deg, Randi Tytingvåg og Britt-Synnøve Johansen i «Julestjerner» til å fortsette år etter år?

– Det er blitt et veldig fint vennskap mellom oss tre og musikerne som er med oss, og det har blitt et veldig fint prosjekt å holde fast ved. Det har dessuten blitt en fin juletradisjon. Vi har nytt repertoar hvert år, men så er det noen gamle favoritter som kommer tilbake. En del av publikummerne i konserthuset har det som tradisjon og kommer igjen år etter år, så vi prøver jo å lage en ny konsert til dem. Etter alle disse årene har vi tre blitt mer og mer like, og vi samles rundt country. Vi har med noen flotte countrylåter i år, så det blir kanskje det som kjennetegner årets konsert.

Hvorfor tror du dette har blitt en tradisjon for mange?

– Mange sier det ikke blir jul uten oss. Jeg tror vi tre appellerer til hver vår gjeng.

Hva er ditt forhold til julen?

– Jeg er veldig glad i julen, men samtidig har det alltid vært litt tveegga. Mine foreldre skiltes da jeg var liten, så for meg er det en tid med mye melankoli. Men samtidig, når lille julaften og julaften kommer så koser jeg meg veldig.

Hva holder du ellers på med for tiden?

– Jeg kommer med ny plate neste år! Det blir mitt første album på norsk, så det er veldig spennende. Da jeg skulle sette i gang med å skrive nye låter kom plutselig alt ut på norsk, uten at jeg vet hvorfor. Det har blitt en utrolig fin plate, og i og med at jeg synger på min egen dialekt handler den om mer personlige ting og andre tema. Selv om den ikke har kommet ut enda er det en viktig plate for meg, og det føles mer naturlig å synge på norsk. På norsk kommer min historie og min stemme fram. Det føles som om jeg har kommet hjem eller tilbake til noe.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Jeg elsket Tiberius».

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir lykkelig av å synge og av å sitte ved kjøkkenbordet mitt med en kopp peppermyntete og fyr i peisen. Og av å gå på en strand og svømme i havet.

Hvem var din barndomshelt?

– Da jeg var veldig liten var det He-Man. Senere ble Erik Bye min store inspirasjon og helt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Når jeg kommer over vegansk sjokolade og lakris, går jeg amok.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går alltid i tog mot pels. Dyrene er min hjertesak, og jeg er gjerne stemmen deres.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville gjerne stått med Dolly Parton.

Ikke Erik Bye?

– Jo, men han har jeg faktisk møtt en gang. Men hvis jeg kan velge helt fritt velger jeg Elvis i tillegg.