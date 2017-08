Navn i nyhetene

Hvem: Madeleine Schultz (31)

Hva: Journalist.

Aktuell: Leder debatt om Feministisk Valg 2017 i Oslo i kveld.



Nevn de tre viktigste feministpolitiske sakene?

– Jeg synes det er vanskelig å rangere på den måten. Feminisme handler i stor grad om å se strukturer og da trengs det en helhetlig politikk. F.eks er det viktig med likelønn, men for å få til det er det også viktig å fokusere på ting som vold mot kvinner som utgjør et stort hinder for å komme seg ut i arbeidslivet.

Er det sånn at alle spørsmål knyttet til familie og omsorg oppfattes som kvinnepolitiske?

– Det er jo litt vanskelig for meg å avgjøre, men vi vet jo at typiske myke verdier ansees som feminint og derfor også kvinnelig. Det at det deretter verdisettes så lavt som det gjør (se på lønnsgapet) sier noe om hvordan vi vurderer kvinner i forhold til menn i samfunnet vårt.

I podcasten Kjønnsavdelingen har dere tatt opp blant annet hvordan medier behandler kvinner og menn forskjellig – hva er den største blemma vi journalister gjør?

– Jeg synes mange journalister kunne vært flinkere på normkritikk, altså ikke alltid gå utifra at det er mannen som norm. For eksempel i debatten om sykefravær går man stadig vekk utifra at det er kvinnens fravær som er feil. Hvorfor ikke heller stille spørsmål som: Hvorfor er menn så lite syke? Har de bedre arbeidsforhold? Bedre helsehjelp? Går de mindre til legen?

– Når det er sagt synes jeg journalister har blitt betraktelig bedre de siste årene.

Hva inspirerer deg?

– Unge mennesker med engasjement.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Delt mellom «Huset med den blinde glassverandaen» av Herbjørg Wassmo og «små nøkler, store rom» av Bjørg Vik.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sønnen min og samboeren min.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ser veldig mange episoder av en utvalgt serie på Netflix (jeg skeier ut ganske ofte)

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er en jævel på prokrastinering (men det virker som om det har blitt bedre etter at jeg fikk barn). Ellers liker jeg meg selv ganske godt.

Hvem var din barndomshelt?

– Maj Britt Andersen! (Og det er hun fortsatt)

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg går i tog for det meste som jeg synes er urettferdig og det skjer jo ganske ofte for tida (selv om det å få baby har gjort at det har blitt litt vanskeligere)

Er det noe du angrer på?

– Ja, men jeg er flink til å slippe ting. Gjort er gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Pappa, han er heismontør og dessuten ganske ålreit.

