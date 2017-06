Fengslet av spiondrama

Navn i nyhetene

Klaus Mohn (53)

Professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

– Du har nylig blitt intervjuet i Aftenposten om at lønnsomheten i en eventuell olje- og gassutvinning ved Lofoten, Vesterålen og Senja er overdrevet. Kan du utdype det?

– Næringsinteressene rundt oljevirksomheten har argumentert med at virkning av en åpning er store når det gjelder sysselsetting, inntekter til staten og virkningene for velferdstjenestene. Jeg har hatt mistanke en stund om at det bildet har vært noe oppblåst, og satte meg ned for å se nærmere på dette for tidsskriftet Samfunnsøkonomen. Da fant jeg at staten kan forvente et overskudd på 133 milliarder kroner for dette feltet. Det er 1,7 prosent av verdien på dagens oljefond. Det kan høres mye ut. Men siden man ikke kan bruke noe mer en 3 prosent av avkastningen av oljefondet er det her snakk om 4 milliarder i økt handlingsrom hvert år. Det er altså neppe avgjørende for velferdsstatens framtid, og her har jeg ikke tatt hensyn til klima- og miljøeffekter eller andre næringsringvirkninger.

Hvilke klimaeffekter må man også ta hensyn til her?

– Det er her potensielt negative virkninger for fiskeri og reiseliv, og samtidig mulige positive virkninger for eventuell leverandørindustri. Når det gjelder natur og miljø er det flere hensyn å ta. Både sjøpattedyr og sjøfugler kan være sårbare for oljevirksomhet. Her må en spesielt se på risikoen for utslipp. Til slutt bør en ta inn over seg kostnadene ved CO2-utslipp for selskapene.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Spionen som elsket sin neste», av John Tanner. Det er en norsk spionroman fra tidlig 70-tallet som jeg leste i ungdommen og som jeg syntes var knakende god. Det er også en bok jeg har tenkt en del på siden. Det er en god skildring av politiske maktforhold i den perioden, som er iscenesatt som en drivende god spenningsroman.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med familie og venner.

Hvem var din barndomshelt?

– Far min. Han hadde kunnskap og innsikt som jeg ble imponert av, og lærte mye av.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Fra tid til annen kan jeg framstå litt negativ, og det arbeider jeg med.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg pub og drikker øl med gode venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Generelt pleier jeg å styre unna demonstrasjonstog. Det er lite som kan jage meg ut i gatene. Sist jeg var med på noen sånt var disse minnesamlingene etter 22. juli.

Er det noe du angrer på?

– Jeg bruker ikke mye tid på å se meg tilbake, og jeg har ikke for vane å dvele voldsomt ved ting jeg kunne gjort annerledes, men det kan tenkes at jeg kunne jobbet hardere i skolen og studietid.

Det har vel gått greit med deg likevel ?

– Ja det er har ikke gått så verst.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Da ville jeg stått fast med kona mi.