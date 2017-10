Navn i nyhetene

Hvem: Leon Bashir (38)

Hva: Filmskaper og skuespiller

Hvorfor: Filmen «Gjengangere» har premiere fredag.

Fortell om filmen

– Gjengangere er Norges første fengselsfilm, og vi befinner oss i et norsk fengsel. Vi følger et drama som er bygd opp rundt to mennesker, den yrkeskriminelle mannen Josef som har sittet i fengsel store deler av sitt liv og den unge gutten Chris. De forsøker å bli hverandres redning i fengselet. Det gjenstår å se om de lykkes.

Er dette en «sann» historie? Som i selvopplevd? Kunne du laget filmen uten selv å ha sittet inne?

– Dette er en historie som er inspirert av en sann historie. Hadde jeg ikke selv sittet i fengsel ville nok ikke filmen ha vært som den er i dag. Det ville ha vært utfordrende å skulle skildre stemningen og skape et troverdig univers, om jeg ikke selv hadde opplevd hvordan systemet i fengselet fungerer.

Er det betenkelig å tjene penger på erfaringen med å sitte i fengsel? Du er selv dømt for vold.

– Jeg vil gi folket et innblikk i fengselslivet, motivasjonen her er ikke penger. Da hadde det nok vært mer lønnsomt å lage barnefilm. Hvis jeg kan hjelpe noen med denne filmen er det viktig for meg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Fagboka The Screenwriters Workbook av Syd Fields. Den har hjulpet meg mye, satt i gang noen prosesser, fikk meg til å ville skrive manus. En bok jeg absolutt vil anbefale. Jeg leser mest fagbøker, men Jo Nesbøs bøker står på ventelista.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min. Barna mine gjør meg lykkelig. Når alt er mørkt og trist er de alltid der, de elsker meg for den jeg er, uansett. Og moren min, og resten av familien.

Hvem var din barndomshelt?

– Amitabh Bachan! Han er en superstjerne og en av de mest populære Bollywood-skuespillerne. Han har spilt mange filmer og er et ikon i Asia og store deler av verden. Han har vært en stor inspirasjonskilde og en jeg har fulgt siden barndommen. Og Batman.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har en tendens til å prioritere film. Jeg jobber mye, noe som kan gi meg dårlig samvittighet overfor familien. Noen ganger glemmer jeg å leve oppi det hele. Det misliker jeg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg spiser til jeg stuper. Jeg tror jeg kjenner til de fleste burgerkjeder, hehe. Macer´n, Burger King, Tex Burger, Wendys. Jeg elsker junkfood.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Jeg skulle heller ønske at jeg satt inne for å ha kjørt for fort enn det jeg egentlig satt inne for. Den ripa i lakken ville jeg ha vært foruten.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Angelina Jolie, hehe ...