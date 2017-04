Bypatriot på tinget

Navn i nyhetene

Hvem: Siri Gåsemyr Staalesen (43)

Hva: Oslo Aps partisekretær.

Hvorfor: Oslo Aps 4.-kandidat til stortingsvalget.

Arbeiderpartiets landsmøte starter i dag. Hva blir de viktigste sakene?

– I 2015 vant Ap valget i de store byene og for Oslo Ap blir det viktig å løfte fram politikk for storbyene i landsmøtet. Da er de viktigste sakene å sørge for at en Ap-ledet regjering innfrir løftet om å finansiere inntil 70 prosent av utbyggingskostnadene av store kollektivprosjekter i byene. Oslo er det fylket i landet med lavest anleggsdekning for barneidretten, dette jobber vi for å få rettet opp inn mot landsmøtet. Andre saker er kompensasjon for oppussing av sykehjem og styrke områdesatsingene.

Du har tidligere vært vararepresentant. Nå er du Oslo Aps 4.-kandidat, og på sikker plass. Hva tenker du om å bli stortingsrepresentant?

– I Oslo har vi hele verden samlet i én by. Da trenger vi at alle er med. Det er fantastisk å få muligheten til å være et ombud for folka i denne byen som jeg er så glad i.

Hva er din viktigste sak?

– Min drømmedag på Stortinget er den dagen vi vedtar ny T-banetunnel gjennom Oslo. Politikk handler om å løse folks hverdagsutfordringer. At T-banen kommer i tide så jeg rekker jobben, at barna mine har det trygt og godt på skolen og et nærmiljø vi trives i er i aller høyeste grad politikk.

Hvordan skal Ap igjen ta over makta i Norge?

– Vi skal vinne valget, og Jonas Gahr Støre skal bli statsminister. Vi er allerede godt i gang med valgkampen i Oslo Ap. Lørdag har vi over 20 standsaksjoner over hele byen. Bare i Oslo Ap satser vi på å ha over 1.000 frivillige i aksjon. Valgkamp er noe av det morsomste som finnes.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har satt stor pris på forfatterskapet til Ian McEwan. Trekker gjerne fram «On Chesil Beach». En varm beretning om to forelskede nygifte som ikke kan klare å snakke sammen, når de så åpenbart burde få oppleve et langt og lykkelig liv. Boken gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg leste den.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg klarer å stå opp så tidlig at jeg rekker å drikke en kopp kaffe i ro og fred før hele huset våkner til liv.

Hvem var din barndomshelt?

– Tom Lund. Familiens store øyeblikk på 80-tallet var da min bror dro hjem til Tom Lund for å intervjue ham til skoleavisen. Jeg var ikke med engang, men opplevde det som helt magisk fra sidelinjen. I tillegg var jo statsminister Gro Harlem Brundtland en helt og et forbilde.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke klarer å si nei.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker et glass med burgundvin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg bruker heller tida min på saker jeg kjemper for. Hver 8. mars og 1. mai går jeg i tog under paroler for saker jeg er opptatt av.

Er det noe du angrer på?

– Ja, våren 2008 tok jeg fram sykkelen og syklet fram og tilbake til jobb hver dag et helt år. Det ga meg både energi og forutsigbarhet i tidsbruk da toget til Holmlia sjelden var i rute. Angrer på at jeg ikke kom i gang som syklist etter fødselspermisjon i 2009. Jeg har nå tatt fram sykkelen igjen og syklet til jobb i dag. Målet er å bli helårssyklist igjen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Familien min, alle sammen på en gang. Mann, tre barn, hund og kanin. Jeg er mye borte på kveldstid så all tid utover det bruker jeg sammen med dem og trives veldig godt i deres selskap. Aldri et kjedelig øyeblikk med den gjengen.