Bob Marley regnet bort

Navn i nyhetene

Knut Hovland (61)

Redaktør for fagbladet Utdanning, som nylig ble kåret til årets fagblad i Norge blant Fagpressens over 200 medlemmer, og som i tillegg mottok graveprisen.

Hvordan har dere klart å oppnå dette?

– Som juryleder Kjersti Løken Stavrum sa: med god journalistikk! Vi følger skolesektoren tett, og får fram gode historier og viktige saker. Vi hadde tidligere i år en større sak om lærere som begår overgrep i skoler og barnehager, og har generelt latt journalistene våre få gå i dybden på ting som angår mange. Vi får anerkjennelse for god, gammeldags journalistisk jobbing.

Hva betyr en slik aner- kjennelse for deg som redaktør?

– Det er en svær fjær i hatten, med tanke på at det finnes over 200 fagblader i dette landet, som Teknisk Ukeblad, Kommunal Rapport og Sykepleien. Derfor er det en veldig flott anerkjennelse. Mange sier det er vel fortjent også, og det er veldig hyggelig. Slikt gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet.

Det er ikke første gang dere får ros – fortell!

– Nei, vi fikk tilsvarende pris i 2004, og har etter det fått graveprisen i 2013 før vi fikk den igjen i år for nettopp overgrepssaken jeg nevnte. Den hadde journalisten jobbet med i halvannet år før vi var klare til å publisere. Og så fikk vi journalistprisen i fjor.

Hvordan skal dere fortsatt være i front som fagpresse?

– Vi skal fortsette å lage god og viktig journalistikk. Vi har flere store prosjekter på gang, som innebærer kartlegging av viktige tema. Vi er opptatt av å vise fram konsekvenser.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jon Michelets bøker om skogsmatrosen. Jeg hadde en morfar selv, som var ute på sjøen på den tiden og hadde noen tøffe år. Jeg var liten da han døde, og rakk aldri å få historiene fortalt, men gjennom disse bøkene føler jeg at jeg får et innblikk i hvordan han hadde det likevel. Michelet forteller det slik det var og det er viktig fortelling og formidling.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være i feriehuset vårt utenfor Strömstad, hvor vi tilbringer mye tid med familie og gode venner med tilhørende god mat og vin samt fine turer.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var «Kupper’n», skøyteløperen. Jeg husker godt de siste OL- og VM-gullene han vant i 1964, da jeg var åtte år.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kommer for sent i seng for ofte, og får for lite søvn.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Mye av det samme som i feriehuset i spørsmålet over.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått i noen, men nå måtte det blitt mot fremmedfiendtlighet og rasisme. Vår verden trenger mer solidaritet, og ikke at vi dyrker hat og splittelse.

Er det noe du angrer på?

– En Bob Marley-konsert i Horten på 70-tallet. Vi dro før Marley kom på scenen fordi regnet bøttet ned. Han døde et par år senere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona. Hun er så praktisk anlagt at heisen hadde gått igjen etter fem minutter. Hvis ikke ville vi hatt det hyggelig sammen.