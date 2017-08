Nå vil Listhaug at asylsøkere skal jobbe gratis

Innenriks

Av NTB

Tirsdag sender hun et forslag til forskriftsendring ut på høring.

Foreløpig er det kun asylsøkere som har fått plass i integreringsmottak i regi av UDI, de såkalte «supermottakene», som vil få tilbudet. Målet er å sørge for at personer som mest sannsynlig blir værende i Norge fremover, kommer inn i arbeidslivet og blir i stand til å forsørge seg selv så raskt som mulig.

Uten lønn

Forslaget innebærer at asylsøkerne skal kunne ha ulønnet praksisplass i privat eller offentlig sektor, eller kunne utføre enkelte arbeidsoppgaver på mottaket der de bor.

Arbeidet skal komme i tillegg til og ikke i stedet for det arbeidet som allerede gjøres på mottakene av lønnet personell, ifølge forslaget.

Hensikten med å begrense arbeidsadgangen er å hindre at ordningen misbrukes til å dekke over for svart arbeid, heter det videre.

Praksis

Dessuten blir det enklere å føre kontroll med at praksisplasser og jobber som tilbys, er seriøse, og at arbeidet som utføres skjer innenfor regelverket.

Listhaug dro selv til Larvik integreringsmottak tirsdag. Larvik kommune er en av fem kommuner som har fått slike «supermottak». (NTB)