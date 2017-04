Møtes av ekstra mye politi i dag

Innenriks

Allerede i 9-tiden torsdag morgen kom de første meldingene: Rånere og andre feststemte nordmenn er tradisjonen tro på vei mot grensebyen Strömstad i Sverige. Det er køer over Svinesundbrua og på småveiene gjennom Østfold.

– Nå på morgenkvisten er det trafikk det går på. Deltakerne på festen skal komme seg til Strömstad og kjører ofte i kortesjer. Foreløpig går det greit, men noe trafikk blir periodevis fordi disse kjører ganske sakte, sa operasjonsleder Bjørge Haugen i Øst politidistrikt til NRK i 10-tiden.

Les også: Spise lam i påsken? Velg heller den fryste varianten

Ekstra mye politi

I Sverige kommer de norske rånerne til å bli møtt av ekstra mye politi. Etter terrorangrepet i Stockholm for under en uke siden har politiet satt inn ekstra ressurser på flere av nordmenns populære utfartssteder.

- Vi har helt enkelt gått inn for at politiet skal være mer synlig enn vanlig, sier Sara Olsson i Strömstads kommunepoliti til Strömstad Tidning.

Det er vanlig at det settes inn ekstra politiressurser for å møte det sedvanlige innrykket av feststemte nordmenn på skjærtorsdag i påskeuken. Men i år er det både påskeinnrykket og terrorangrepet som ligger bak forsterkningene.

Også ved Nordby shoppingsenter, et annet yndet utfartssted for grensehandlende nordmenn, har de satt inn forsterkninger de siste dagene.

Les også: Sp tar igjen Frp - er større på fersk måling

Mellom 5.000 og 7.000 - men færre enn før

I fjor kom det rundt 5.000 nordmenn til kystbyen rett over grensa på skjærtorsdagen, og i år ventes mellom 5.000 og 7.000.

Påskeinnrykket er tradisjon. De fleste kommer for å feste, mange allerede med promille i blodet når de ankommer byen. "Invasjon" er ordet Strömstad Tidning bruker om besøket, selv om antallet har gått betraktelig ned de senere årene. Tidligere kunne det komme opptil 20.000 nordmenn i biler over grensa, og det ble da oftere fyll og slagsmål.

Svenskene stenger torsdag, nordmenn åpner på lørdag

I motsetning til i Norge er vinutsalget på Systembolaget - svenskenes svar på Vinmonopolet - åpent på skjærtorsdag. I Strömstad har de likevel valgt å stenge utsalget av vin og sprit.

Grunnen er ikke det nylige terrorangrepet, men rett og slett erfaring med ufine nordmenn fra tidligere i år. Også i fjor holdet Systembolaget stengt.

- Et annet tiltak er at Systembolaget også i år stenger skjærtorsdag. For to år siden så vi tendenser til at folk samlet seg ved Systembolaget utenfor byen, og det var tilløp til bråk. I fjor opplevde vi god effekt av at Systembolaget stengte, begrunnet politisjef Henric Rörberg det da ifølge Nettavisen.

Nordmenn får like fullt større muligheter til å handle alkohol i hjemlandet i år. For første gang holder Vinmonopolet åpent på påskeaften, lørdagen i påskeuken.

Les også: Donald Trump spiste dessert da han beordret Syria-angrep

Har kjøpt drikken i forkant

Mange av de som kommer i år er gjengangere. 25-årige Joachim Kvendbø Sellstrøm (25) fra Rakkestad har vært i Strömstad på skjærtorsdag de siste 10 årene, og var torsdag morgen klar igjen. Han og vennegjengen er godt forberedte, forteller de til NRK torsdag morgen. De tok turen til Svinesund i går.

– Vi har vært borte og handlet noe brennevin, blandevann og røyk. Det er rett og slett forberedelser, sier han.

I dag kjører Sellstrøm og kameratene en grønn 65-modell Chevrolet Impala til Sverige, skriver NRK.

– En god, gammel amerikaner med luftfjæring og flake i lakken.

Med det blir de del av et godt følge. Mange av nordmennene som tar turen til Sverige skjærtorsdag drar tradisjonen tro med veteranbil.