Minnested avgjort

Innenriks

Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) som i går opplyste om at regjeringen har landet på Utøyakaia som minnested.

Leder av AUF, Mani Hussaini, er glad for at regjeringen har tatt en beslutning i saken.

– Vi håper at dette kan bli slutten på en betent debatt, nå snart seks år siden den mørke dagen. Dette var jo et forslag vi og støttegruppa foreslo i forkant av at naboer ville gå til rettssak for å stoppe minnesmerket på Sørbråten, sier Hussaini til Dagsavisen.

Forrige uke anbefalte Statsbygg at det omstridte minnesmerket bør plasseres på Utøykaia og ikke på Sørbråten som opprinnelig planlagt.

Vil ha utredet «utsikten»

Leder av den lokale velforeningen, Maria Holtane-Berg, står likevel fast på at de vil ha utredet et alternativt minnested.

– Vi i velforeningen har hele tida vært tydelige på at vi vil få utredet et annet sted som kan være nasjonalt minnested, som heter «utsikten». I rapporten fra Statsbygg er det nevnt at Vegvesenet kan utrede dette området, og vi håper at den utredningen kan gjøres parallelt med at man starter prosessen med å opprette minnested på Utøyakaia, sier Holtane-Berg og legger til:

– Det er mennesker med voldsomme traumer i nabolaget, som fortjener å bli lyttet til. Det er ikke slik at vi ikke ønsker et minnested i Hole kommune, men vi ønsker en ordentlig dialog og involvering. Det trengs for å gjenopprette samholdet.

Hussaini vil på sin side sette en strek for debatten om minnested.

– Vi har hatt en bred og inkluderende debatt, som tidvis har hatt en uverdig tone. Med hensyn til alle involverte maner jeg til ro rundt saken.

Han minner om at nabolaget er delt i spørsmålet, og at mange har vært positive til Utøyakaia.

– Vond, men nødvendig

En av dem er Liv Fagerhøi.

– Jeg er veldig glad for at det nå er tatt en beslutning om at minnestedet blir på Utøyakaia. Vi er veldig mange som har ønsket dette, sier Fagerhøi.

– Hva tenker du om debatten som har vært om dette minnestedet?

– Det har vært en vond, men nødvendig debatt. Det var mange som var negative til Sørbråten som minnested, men Utøyakaia er vi mange som er positive til. Derfor ble vi etter hvert lei av at det ble fremstilt som at hele nabolaget rundt Utøya har vært negative til dette minnestedet. Slik er det ikke. Nå håper jeg på et punktum for denne saken, og at vi får et fint minnested for de etterlatte og pårørende etter terroren. Det er det viktigste, sier Fagerhøi.