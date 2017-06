– Mer åpenhet under denne regjeringen

Innenriks

Mandag ble det avholdt et lukket møte i Stortinget for å følge opp Riksrevisjonens krasse kritikk av deler av regjeringens sikkerhets- og beredskapsarbeid. Tirsdag fulgt en åpen debatt i Stortinget. Samme dag fikk statsminister Erna Solberg (H) i Dagsavisen skarp kritikk fra flere hold:

– Det er ekstremt uheldig at det har vært en lukket behandling av dette i Stortinget. Når store deler av det som behandles allerede er offentlig gjort av Dagens Næringsliv, blir det spesielt vanskelig å forstå det voldsomme hemmeligholdet, sa generalsekretær i Presseforbundet, Elin Floberghagen, som la til:

– Dette sender svært dårlige signaler om at regjeringen ikke ønsker diskusjon og åpenhet.

Les også: Kritikken mot regjeringen hardner til

– Feil

Den kritikken ville ikke Solberg vite noe av.

– Jeg mener kritikken er feil. Jeg mener sikkerhetsloven har de vurderingene den har, fordi vi skal ta vare på norsk sikkerhet. I denne saken er det forsvarsdepartementet som eier opplysningene, og de mener dette berører sikkerheten. Men all kritikken er jo kjent, den ligger i det sammendraget som hele tida har vært åpen, sier statsministeren.

Hun viser til fjorårets rapport fra Riksrevisjonen, som er basert på en større undersøkelse i 2015. Den avdekket svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, og deler av rapporten var hemmeligstemplet. Riksrevisor Per-Kristian Foss laget et ugradert sammendrag ment for offentliggjøring, men Forsvarsdepartementet har, med Sikkerhetsloven i hånda, sagt nei.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Bryter med 22. juli-arv

– Det er fristende å tro at de gjør dette for ikke å få fullt søkelys på egne feil og mangelfull oppfølging, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen i går.

Støre trapper nå opp kritikken mot regjeringen på dette feltet, og hevdet i Dagsavisen i går at regjeringen «bryter med arven etter 22. juli», eksempelvis når det kommer til åpenhet om sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Dagsavisen leder: At hun tør!

Solberg: – Mer åpenhet

Solberg mener på sin side at hennes regjering står for mer åpenhet enn den rødgrønne regjeringen Støre var en del av.

– Vi har innført mer åpenhet etter 22. juli. Vi åpnet alle tilsynsrapportene for alle departementene beredskapsarbeid, noe som var lukket under den forrige regjeringen. De åpnet ikke, og vi har brakt mer åpenhet i forhold til det, sier hun, men erkjenner like fullt:

– Men på akkurat dette området har vi ikke gjort det, og det er en egen vurdering. Men ser du på summen av det vi gjør på beredskapsarbeidet, så er det mer åpenhet under denne regjeringen enn under den forrige.

Samtidig innrømmer Solberg at regjeringen hadde gjort en for dårlig jobb i 2015.

– Vi har innrømmet at vi var for dårlig da, og vi har gjort mye.

– Jeg mener vi har kommet langt i resultatene etter den rapporten, sier hun.

Les også: Riksrevisjonen: Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet