Mener Norge kan bli nødt til å markere avstand til USA

Innenriks

Donald Trumps første tale som amerikansk president gir grunn til uro, ifølge KrF-leder Knut Arild Hareide. Han mener Norge oftere kan bli nødt til å markere avstand til USA i årene som kommer.

– Vi hadde håpet at Trump ville strekke ut en hånd – til hele USA og til hele verden. Men han valgte konfrontasjonen og at USA skal være seg selv nok, sa Hareide i en tale til KrFs landskonferanse på Lillestrøm lørdag.

Knyttneve

– La oss håpe at den knyttneven han løftet til slutt – ikke blir stående som signalet på det han kommer til å gjøre, sa KrF-lederen.

Han slo fast at det er i Norges interesse å opprettholde et godt forhold til USA, men antydet også at det kan bli nødvendig med konfrontasjoner.

Ulikt syn

– Når vi har ulikt syn, er det blant venner rom for å si ifra. Det skal vi gjøre. Og denne gangen kan det være grunn til å gjøre det mer enn før. Det vil være en viktig oppgave for regjeringen framover, sa Hareide.

Han la til at USA selv vil bli den største taperen dersom Trump velger en politikk som går i isolasjonistisk og proteksjonistisk retning. (NTB)